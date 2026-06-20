A apărut W, rețeaua socială europeană care vrea să înlocuiască Facebook și X

W vrea utilizatori reali, nu boți și conturi false

Platforma a fost prezentată în ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos. Proiectul a fost construit de antreprenori din presă, tehnologie și inteligență artificială și pornește de la ideea că rețelele sociale au nevoie de mai multă încredere și de mai puține conturi artificiale.

Utilizatorii nu pot publica imediat după înscriere, ci trebuie să treacă printr-un proces de verificare. Aceștia își pot folosi numele real sau pot rămâne anonimi, însă trebuie să confirme că în spatele contului se află o persoană adevărată.

Verificarea anonimă se face prin W Identity, o aplicație care scanează pașaportul sau cartea de identitate direct pe dispozitiv. Compania susține că datele vor fi găzduite pe servere europene, administrate de firme europene, iar investitorii proiectului vor proveni exclusiv de pe continent.

eYou și pariul Europei pe suveranitate digitală

W nu este singura alternativă europeană la Facebook, X, Instagram sau TikTok. Din aceeași categorie fac parte Bulle, Eurosky, Monnett și eYou, proiecte care promit mai multă transparență, protejarea datelor și algoritmi mai ușor de înțeles.

Playtech.ro a scris recent despre rețeaua socială europeană eYou, care a depășit 60.000 de utilizatori în numai trei săptămâni. Platforma dezvoltată în România mizează pe conversații mai sănătoase, confidențialitate și verificarea informațiilor cu ajutorul inteligenței artificiale.

Toate aceste proiecte se lovesc însă de aceeași problemă: trebuie să convingă oamenii să își mute prietenii, creatorii preferați și comunitățile pe o platformă nouă. Avantajul marilor rețele nu este doar tehnologia, ci și baza uriașă de utilizatori construită în timp.

Lansarea W vine într-un moment în care Parlamentul European cere alternative europene la giganții Big Tech din Statele Unite. Miza nu mai este doar social media, ci și controlul asupra datelor, serviciilor cloud, inteligenței artificiale și infrastructurii digitale.