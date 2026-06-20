Greșeala care îi lasă pe turiști fără bani în vacanță. De ce nu este indicat să scoți cash de la anumite bancomate din străinătate
Tot mai mulți români care pleacă în vacanță în Grecia, Turcia, Italia sau Spania descoperă abia după întoarcerea acasă că au pierdut sute de lei din cauza retragerilor de numerar făcute de la anumite bancomate din străinătate, iar specialiștii avertizează că una dintre cele mai costisitoare greșeli este folosirea ATM-urilor amplasate în zone turistice, aeroporturi sau centre comerciale aglomerate, unde comisioanele și cursurile valutare pot deveni extrem de dezavantajoase.
- Bancomatele din zonele turistice pot ascunde costuri uriașe
- Conversia în lei este una dintre cele mai mari capcane
- ATM-urile independente sunt cele mai riscante
- În unele țări cash-ul este încă necesar
- Cum își pot proteja românii banii în vacanță
- Greșelile care îi costă cel mai mult pe turiști
- Ce recomandă specialiștii înainte de plecare
Bancomatele din zonele turistice pot ascunde costuri uriașe
Mulți turiști aleg să retragă rapid numerar imediat ce ajung în vacanță, fără să verifice ce tip de bancomat folosesc și fără să citească atent mesajele afișate pe ecran. Problema este că numeroase ATM-uri independente, întâlnite frecvent în aeroporturi, pe faleze, în stațiuni sau în apropierea hotelurilor, aplică simultan mai multe tipuri de taxe și conversii valutare nefavorabile.
Astfel, un român care retrage echivalentul a 200 de euro dintr-un ATM independent din Grecia poate ajunge să plătească:
- un comision fix de retragere;
- un curs valutar mult mai slab decât cel bancar;
- taxe suplimentare pentru conversia valutară;
- comisioane externe aplicate de propria bancă.
În final, pierderea totală poate depăși chiar și 80-100 de lei pentru o singură operațiune.
Conversia în lei este una dintre cele mai mari capcane
Una dintre cele mai întâlnite greșeli apare atunci când bancomatul întreabă utilizatorul dacă dorește retragerea în lei sau în moneda locală. Practic, mulți români aleg varianta în lei, considerând că astfel pot vedea exact suma retrasă și că evită surprizele legate de cursul valutar.
În realitate, exact această opțiune este deseori cea mai scumpă.
De exemplu, dacă un turist retrage 100 de euro în Italia și acceptă conversia direct în lei oferită de ATM, cursul utilizat poate ajunge la 5,6 sau chiar 5,8 lei pentru un euro, în timp ce banca lui ar fi făcut conversia la un curs mult mai apropiat de cel oficial. Astfel, diferența poate însemna zeci de lei pierduți instant, fără ca utilizatorul să realizeze imediat.
Specialiștii recomandă aproape întotdeauna alegerea retragerii în moneda locală și refuzarea conversiei făcute de bancomat.
ATM-urile independente sunt cele mai riscante
În multe țări europene au apărut rețele de ATM-uri independente care nu aparțin direct marilor bănci locale și care câștigă tocmai din comisioanele ridicate aplicate turiștilor.
Aceste bancomate sunt amplasate strategic în:
- aeroporturi;
- centre istorice;
- zone de promenadă;
- gări;
- apropierea plajelor și hotelurilor.
De multe ori, turiștii aleg aceste ATM-uri pentru că sunt mai vizibile și mai accesibile decât sucursalele bancare clasice. Problema este că unele dintre ele folosesc interfețe confuze și afișează comisioanele într-un mod greu de observat. Practic, un simplu clic pe „Accept” poate transforma o retragere normală într-o operațiune foarte costisitoare.
În unele țări cash-ul este încă necesar
Deși plățile cu cardul sunt tot mai populare, în multe destinații turistice cash-ul rămâne important pentru șezlonguri, taverne mici, transport local sau prin piețe și magazine de familie.
În Grecia sau Turcia, de exemplu, există încă numeroase afaceri mici care preferă plata numerar și unde cardul fie nu este acceptat, fie presupune costuri suplimentare. Din acest motiv, mulți turiști sunt nevoiți să retragă bani în vacanță, însă specialiștii spun că alegerea ATM-ului potrivit face o diferență uriașă.
Cum își pot proteja românii banii în vacanță
Experții financiari recomandă folosirea bancomatelor operate direct de bănci mari locale și evitarea ATM-urilor independente din zonele turistice. De asemenea, este mai avantajos ca turiștii să retragă sume mai mari și mai rare, deoarece fiecare retragere suplimentară poate aduce noi comisioane.
O altă recomandare importantă este verificarea comisioanelor înainte de plecare și utilizarea unor carduri care oferă schimb valutar apropiat de cursul interbancar. Mulți români folosesc deja aplicații financiare sau carduri multicurrency special destinate călătoriilor externe.
Greșelile care îi costă cel mai mult pe turiști
Printre cele mai frecvente greșeli se numără acceptarea conversiei în lei, retragerile repetate de sume mici, folosirea ATM-urilor din aeroport, lipsa verificării comisioanelor bancare sau chiar păstrarea întregului buget pe un singur card.
În unele cazuri, turiștii ajung să piardă fără să își dea seama câteva sute de lei pe parcursul unei singure vacanțe de șapte zile.
Ce recomandă specialiștii înainte de plecare
Pentru vacanțele din 2026, recomandarea generală este ca turiștii să combine plățile cu cardul pentru cheltuielile mari cu o sumă rezonabilă de cash pentru cheltuielile zilnice.
Înainte de plecare, este util ca românii să:
- activeze notificările pentru tranzacții;
- verifice limitele cardului;
- anunțe banca despre călătoria în străinătate;
- aibă un card de rezervă;
- evite schimburile valutare și retragerile făcute în grabă.
În multe situații, cele mai mari pierderi nu apar din prețul vacanței, ci din micile comisioane și conversii nefavorabile care se adună zilnic și care pot transforma o vacanță aparent ieftină într-una mult mai costisitoare decât părea la început.