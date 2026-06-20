Greșeala care îi lasă pe turiști fără bani în vacanță. De ce nu este indicat să scoți cash de la anumite bancomate din străinătate

Astfel, un român care retrage echivalentul a 200 de euro dintr-un ATM independent din Grecia poate ajunge să plătească:

un comision fix de retragere;

un curs valutar mult mai slab decât cel bancar;

taxe suplimentare pentru conversia valutară;

comisioane externe aplicate de propria bancă.

În final, pierderea totală poate depăși chiar și 80-100 de lei pentru o singură operațiune.

Conversia în lei este una dintre cele mai mari capcane

Una dintre cele mai întâlnite greșeli apare atunci când bancomatul întreabă utilizatorul dacă dorește retragerea în lei sau în moneda locală. Practic, mulți români aleg varianta în lei, considerând că astfel pot vedea exact suma retrasă și că evită surprizele legate de cursul valutar.

În realitate, exact această opțiune este deseori cea mai scumpă.

De exemplu, dacă un turist retrage 100 de euro în Italia și acceptă conversia direct în lei oferită de ATM, cursul utilizat poate ajunge la 5,6 sau chiar 5,8 lei pentru un euro, în timp ce banca lui ar fi făcut conversia la un curs mult mai apropiat de cel oficial. Astfel, diferența poate însemna zeci de lei pierduți instant, fără ca utilizatorul să realizeze imediat.

Specialiștii recomandă aproape întotdeauna alegerea retragerii în moneda locală și refuzarea conversiei făcute de bancomat.

ATM-urile independente sunt cele mai riscante

În multe țări europene au apărut rețele de ATM-uri independente care nu aparțin direct marilor bănci locale și care câștigă tocmai din comisioanele ridicate aplicate turiștilor.