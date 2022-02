Cum a fost violată o femeie în Metavers, din primele 60 de secunde de la logarea în realitatea virtuală

Problemele morale au început deja să apară în Metaverse, iar rețeaua Meta, recent creată, are și mai multe obstacole în cale. O femeie britanică în vârstă de 43 de ani susține că a fost violată în lumea virtuală de un grup de avatare masculine. Femeia, pe nume Nina Jane Patel, și-a scris calvarul chiar într-o postare pe Medium, în care a vorbit despre faptul că a fost „hărțuită verbal și sexual” de trei sau patru avatare masculine în Horizon Venues of Meta.

Mărturia femeii violate în Metavers

„A fost suprarealist. A fost un coșmar”, este ceea ce a scris Nina în postare. Ea a vorbit chiar despre faptul că avatarele masculine au atins corpul personajului ei în mod nepotrivit și a făcut capturi de ecran timp de câteva minute.

Toate aceste cazuri au determinat-o pe Nina să se deconecteze imediat din metaversul virtual. Ea a declarat că a fost nevoită să își scoată casca de realitate virtuală (VR) pentru a pune capăt coșmarului.

Postarea Ninei abordează, de asemenea, câteva aspecte cruciale despre metaversul creat de Mark Zuckerberg și compania. Ea vrea ca oamenii să înțeleagă că, sub tot jocul de personaje și experiența suprarealistă, există o anumită „realitate” a mediului.

Dar dacă femeile se vor confrunta cu hărțuirea în metavers sau în orice altă lume virtuală, atunci problemele sunt în mare măsură simptomatice pentru persoanele care trăiesc în ambele lumi.

Răspunzând la povestea Ninei, purtătorul de cuvânt al Meta, citat de Business Insider, a declarat: „Ne pare rău să auzim că s-a întâmplat acest lucru. Ne dorim ca toată lumea din Horizon Venues să aibă o experiență pozitivă și să găsească cu ușurință instrumentele de siguranță care pot fi de ajutor într-o astfel de situație – și să ne ajute să investigăm și să luăm măsuri”, scrie The Independent.

Facebook pierde 200 de miliarde de dolari din valoarea de piață

Acțiunile Meta Platforms, proprietarul Facebook, au scăzut cu 20% în ultima perioadă, deoarece compania de social media a ratat estimările privind câștigurile de pe Wall Street și a publicat o prognoză mai slabă decât se aștepta.

Prăbușirea acțiunilor Meta după orele de tranzacționare a vaporizat 200 de miliarde de dolari din valoarea sa de piață, cu alte 15 miliarde de dolari pierdute de la colegii Twitter Inc, Snap Inc și Pinterest Inc.

Potrivit unui raport, pierderea netă a Meta’s Reality Labs, afacerea de realitate augmentată și virtuală a companiei, a fost de 10,2 miliarde de dolari pentru întregul an 2021, comparativ cu o pierdere de 6,6 miliarde de dolari în anul precedent. A fost pentru prima dată când compania a defalcat acest segment în rezultatele sale.