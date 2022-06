Două rachete rusești au lovit un centru comercial aglomerat din orașul Kremenciuk, din centrul Ucrainei, provocând moartea a cel puțin 16 persoane și rănirea a 59, potrivit serviciilor de urgență.

Atacul de luni a provocat un incendiu uriaș și a aruncat un fum întunecat pe cer, au arătat imaginile difuzate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean a calificat atacul drept „unul dintre cele mai îndrăznețe atacuri teroriste din istoria Europei” și a declarat că mulți dintre cei peste 1.000 de cumpărători și angajați aflați după-amiaza în interiorul mall-ului au reușit să scape.

Dmytro Lunin, guvernatorul regiunii centrale Poltava, a scris pe Telegram că este posibil să fie găsite mai multe cadavre în timp ce salvatorii caută printre dărâmăturile fumegânde.

Fotografiile au arătat structura redusă la metal contorsionat, cu muncitori care se perindau printre grămezile tot mai mari de moloz.

Echipele de salvare și soldații au lucrat până în noapte pentru a căra foi de metal răsucit și beton spart, în timp ce unul dintre ei găurea ceea ce mai rămăsese din acoperișul centrului comercial. Nori de fum întunecat încă emanau din ruine la câteva ore după ce incendiul a fost stins.

De altfel, momentul în care rachete au lovit mall-ul a fost surprins de camerele de luat vederi. Pe filmare se vede cum oamenii fug disperați și alții se aruncă în lac.

The moment of the explosion after the missile attack on the Amstor mall in Kremenchuk. pic.twitter.com/jwRavuyqtX

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 28, 2022