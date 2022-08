Momentul în care o mină de război a explodat pe o plajă din Odesa, surprins de camerele filmat. Doi bărbați au fost uciși

Un grup de bărbați au fost răniți și uciși în urma exploziei unei mine pe o plajă din Zatoka, regiunea Odesa, Ucraina. Imagini video cu explozia minei din Ucraina au fost distribuite pe Twitter.

Regiunea Odessa a decis să nu deschidă plajele în timpul sezonului estival din acest an, din cauza temerilor că Rusia ar putea lovi mulțimile.

Departamentul de Stat al SUA a declarat între timp că intenționează să aloce 89 de milioane de dolari pentru a curăța Ucraina de mine.

Americanii au declarat că războiul a făcut ca Ucraina să se confrunte cu „una dintre cele mai grave probleme cu minele terestre și muniția neexplodată din ultimele decenii”.

⚡️There was a video of a mine explosion on Zatoka beach in the Odesa region. As a result, two people were killed and two were injured, – Operational Command „South” reports. pic.twitter.com/jwcy3VLhwV

— Flash (@Flash43191300) August 15, 2022