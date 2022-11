„Miracolul ambulant” care a lăsat doctorii fără cuvinte. „Nu am nicio idee despre cum s-a întâmplat”

Un bărbat a lăsat medicii perplecși după ce s-a trezit din comă cu talente artistice extraordinare pe care nu le-a mai avut niciodată – acum este tâmplar și modelist profesionist.

Moe Hunter, în vârstă de 38 de ani, a petrecut mai mult de o lună într-o comă, după ce a fost diagnosticat cu o formă rară de meningită bacteriană și tuberculoză în creier.

El s-a trezit după operația pe creier fără nicio amintire, dar în scurt timp i-a lăsat pe prietenii și familia sa uimiți când a început să manifeste un dar special pe care nu-l poseda până atunci.

Hunter a descoperit brusc că avea un nou fler creativ și un talent inexplicabil pentru desen, pictură și construcție de machete – în ciuda faptului că la școală era „un gunoi” la artă.

Și-a folosit noile abilități pentru a se lansa într-o carieră de tâmplar pe cont propriu și a început să construiască replici complexe de machete în mărime naturală din lumea televiziunii și a filmului.

Hunter, căsătorit și tată a unui copil, și-a vândut de atunci operele de artă și și-a expus creațiile uimitoare la evenimentele Comic-Con din întreaga țară.

Hunter a dezvăluit că oamenii obișnuiau să râdă de lucrările sale de artă când era mai tânăr, înainte de incredibila sa transformare într-un artist talentat.

El a spus că profesioniștii din domeniul medical nu au putut explica cum s-a întâmplat, înainte ca neurologul său să-i spună: „Bucură-te de ea”.

Casa sa din Hereford este acum împodobită cu picturi, ilustrații și machete uimitoare – de la un R2-D2 în mărime naturală, Chappie și un AT-ST din Star Wars.

Bărbatul spune că nu își explică de ce s-a întâmplat asta și a precizat că doctorul său l-a denumit „un miracol ambulant”.

„Mă uit la toate lucrurile mele acum și mă gândesc nici într-un trilion de ani nu aș fi putut face asta. Nu am nicio idee despre cum s-a întâmplat. Doctorul meu a spus că am fost un miracol ambulant pentru că am reușit să mă recuperez atât de repede – dar când am început să arăt aceste noi talente artistice, au fost pur și simplu nedumeriți”, potrivit DailyMail.