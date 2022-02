Minți Criminale s-ar putea întoarce pe micile ecrane: cine va juca în sequel-ul îndrăgitului serial

La aproape un an după ce a fost anunțată revenirea „la viață” a serialului „Minți Criminale” („Criminal Minds”), sub bagheta Paramount+, încă nu au apărut vești noi cu privire la data la care am putea să vedem continuarea firească a îndrăgitei serii.

Cu toate acestea, șase membri ai distribuției inițiale, printre care Joe Mantegna, Kirsten Vangsness, Adam Rodriguez, A.J. Cook, Aisha Tyler și Paget Brewster au anunțat că ar putea reveni pe micile ecrane, în „Minți Criminale”.

Conform unei știri în exclusivitate Deadline, finalizarea contractelor ar fi fost suspendată, deoarece studioul responsabil pentru „Criminal Minds”, ABC Signature, ar fi vrut să încheie o înțelegere cu producătorul executiv al filmului serial, Erica Messer. Negocierile cu Messer sunt încă în desfășurare.

Cine rămâne și cine nu se mai întoarce în „Minți Criminale”

Conform aceleiași știri, Mantegna, Vangsness, Rodriguez, Cook, Tyler și Brewster ar fi gata să încheie negocierile odată ce situația lui Messer se rezolvă. Vestea proastă este că, din distribuție, vor lipsi Matthew Gray Gubler și Daniel Henney, cel din urmă jucând, în acest moment, în „The Wheel Of Time”.

Detaliile despre acordurile actorilor pentru „Criminal Minds” sunt neclare, momentan, dar, potrivit surselor, acestea ar putea să continue mulți ani, de-acum încolo și, în cazul în care, pe viitor, vor exista serii suplimentare „Minți Criminale”, ar impune ca ei să se întoarcă.

În drumul său către micile ecrane, noul „Minți Criminale” („Criminal Minds”) a trecut prin câteva schimbări majore. A fost anunțat cu multă fast de Paramount+, în luna februarie a anului trecut, însă de atunci pare să se fi așternut liniștea.

În plus, pe 31 iulie, un mesaj publicat pe Twitter, de un fan, încerca să îi dezamăgească pe pe oameni și spunea că are impresia că franciza „pare să fi murit”. Cu toate astea, reprezentanții Pamount+ au insistat să infirme zvonurile și au adăugat că noua serie reprezintă mai mult decât o certitudine și va putea fi văzută, la un moment dat, la tv.