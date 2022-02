Dragoș Bucur și Mihai Bobonete l-au făcut praf pe un concurent: ‘Cel mai degeaba număr’ / ‘Vi s-au rupt pantalonii

Dragoș Bucur și Mihai Bobonete sunt noii jurați ai Românii au Talent. Cei doi sunt cunoscuți pentru umorul și franchețea lor, lucruri de care nu s-au dezis în primul episod din sezonul 12 al Românii au Talent. Noul episod este unul plin de momente amuzante și deși jurații au avut parte de numere spectaculoase și emoționante, au fost și concurenți care au stârnit râsul și nu într-un sens bun. De altfel, Dragoș Bucur și Bobonete i-au scutit pe Andra și pe Andi Moisescu de un moment penibil și au dat ei răspunsul unui concurent pentru toți.

La Românii au Talent a venit un concurent al cărui număr l-a făcut pe Bobonete să spună că este „degeaba”. Lucian a venit pe un motociclu electric și, îmbrăcat în straie populare, a început să facă ture de platou pe o melodie de folclor.

La un moment dat, Bobonete și-a făcut cruce, neînțelegând ce vrea să exprime concurentul.

După numărul concurentului, Bobonete și colegul lui nou venit i-au spus pe șleau că nu a avut niciun sens ce a făcut la Românii au Talent. De altfel, dialogul a fost spumos.

Bobonete: Domnul Lucian, trebuie să vă spun că este cel mai degeaba număr pe care l-am văzut la Românii au Talent. Nu am înțeles nimic cap-coadă. Nici măcar nu m-a amuzat. Nu înțeleg de ce ați venit cu roata aia cu tricolorul. A părut ca un film din ăsta. Pe mine m-ați blocat total. Ziceți voi, colegii, că pe mine m-a lăsat mască. Zi, Dragoș!

Dragoș Bucur: Când ați început să vă învârtiți, am zis „frățioare, să vezi acum ce o să înceapă”. Și a venit a doua tură și am zis, nu, stai așa că vine acum. Și a venit a treia, m-am pregătit mai bine în scaun, am zis că se dă peste cap. A patra, a cincea, v-ați învârtit de 9 ori și a 9-a oară mi-am dat seama că s-a terminat.

Bobonete: Eu cred că pe la a treia m-ai întrebat bă, ce e asta? Și eu nu am știut să răspund că nici eu n-am știut.

Dragoș Bucur: Scuzați-mă, dar aș vrea ca dacă mie mi se întâmplă lucrul ăsta să mi se spună. Cred că vi s-au rupt pantalonii între picioare.