Ministrul Turismului a fost chemat la explicații în Parlament. USR e de părere că promovarea româniei la standul de la Târgul Internaţional de Turism de la New York a fost una dezastruoasă.

Se pare că pentru acest eveniment, oficialii din turism au cheltuit aproximativ 8.000 de dolari pentru promovarea României, spun surse din USR.

„Problema este mult mai profundă decât un simplu stand, acesta este vârful icebergului. Problema de fond a Ministerului Economiei înainte şi, acum, Antreprenoriatului şi Turismului sunt sinecurile. Sunt locurile acestea de muncă create pentru activul de partid. Practic oamenii aceştia sunt plătiţi să nu facă nimic pe sume colosale, plătite din banii tuturor contribuabililor. Ce ar fi bine să ne răspundă ministrul este că ar vrea să reformeze acest sistem de promovare a României.

Cât am fost ministru am propus un amplu mod de reorganizare a prezenţei României la târguri, o reformă prin care fiecare firmă din România să poată să meargă la aceste târguri şi statul să îi ajute sub forma unui credit fiscal. În felul acesta depolitizam complet decizia de a merge sau nu la un târg, care este o decizie eminamente comercială şi practic deschideam poarta tuturor”, a afirmat deputatul USR Claudiu Năsui.