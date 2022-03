Ministrul rus de Externe, declarații șocante: „Ucraina a atacat maternitatea“. Replica vine după o nouă tentativă de negocieri eșuată

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a izbucnit după acuzațiile aduse de Ucraina, potrivit cărora armata rusă ar fi bombardat un spital de copii, fostă maternitate, din orașul Mariupol: „Ucraina a atacat maternitatea. Așa e păcălită toată lumea“. Declarațiile șocante vin la scurt timp după ce o nouă tentativă de negocieri între Rusia și Ucraina a eșuat. Mai multe detalii, în continuare.

O nouă rundă de negocieri ruso-ucrainene a eșuat. Cele două țări beligerante au ajuns la un acord doar în ceea ce privește evacuarea civililor, nu și asupra unui tratat de pace. La scurt timp după discuțiile cu ministrul de Externe ucrainean, Dymtro Kuleba, Lavrov a făcut noi declarații șocante.

Oficialul rus a acuzat presa că manipulează informațiile în ceea ce privește situația din Ucraina. Mai mult, acesta a declarat că țara vecină este responsabilă de atacul asupra maternității din Mariupol, despre care puteți afla mai multe AICI.

La întrunirea ONU am prezentat date legate de această maternitate. Era evacuată, toate femeile însărcinate, asistentele și femeile însărcinate au fost scoase de acolo, de vină ar fi batalioanele ucrainele radicale. Trageți concluzii despre cum opinia publică este manipulată în toată lumea. Am văzut reportaje emoționante“, a spus ministrul rus de Externe.

Pe de altă parte, autoritățile ucrainene au declarat că trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise într-un atac rusesc asupra unui spital de copii din Mariupol. Chiar președintele țării, Volodimir Zelenski, a afirmat că mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături și a numit atacul drept „crimă de război“.

Children’s hospital building in #Mariupol after the „liberation” operation by Putin’s occupants pic.twitter.com/sIAXrTn8P0

— NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022