Ce a pățit ministrul rus de externe, chiar în timpul unui discurs. Momentul a fost filmat

Diplomați din zeci de țări au organizat o ieșire marți în timpul discursurilor ministrului rus de externe Serghei Lavrov la Consiliul pentru Drepturile Omului și la Conferința pentru Dezarmare de la Geneva, în semn de protest față de atacurile Moscovei asupra Ucrainei.

Reprezentanții Uniunii Europene, Regatul Unit și Statele Unite s-au numărat printre cei care au părăsit sala în timpul discursului lui Lavrov, care a fost rostit prin mesaj video după ce acesta nu a putut călători la Geneva.

Anterior, ambasadorii au organizat în mod similar o ieșire din Conferința de dezarmare, adunându-se în afara sălii cu ambasadorul Ucrainei Yevheniia Filipenko și un drapel ucrainean.

Lavrov a fost forțat să-și anuleze călătoria din cauza înterzicerii zborurilor rusești de către țările UE, a declarat ieri misiunea rusă de la Geneva. În discursul său la forum, Lavrov a denunțat interdicțiile drept „măsuri scandaloase” și o încălcare a dreptului la libertatea de circulație.

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Informații al ONU de la Geneva a declarat marți jurnaliştilor că biroul secretarului general a contactat autoritățile europene la solicitarea misiunii ruse din New York pentru a încerca să ajute la zborul pentru a participa la Consiliu, subliniind că este în cele din urmă responsabilitatea țărilor, nu a ONU.

Lavrov a continuat să abordeze o listă lungă de nemulțumiri împotriva guvernului Ucrainei, acuzând SUA și aliații săi de standarde duble în ceea ce privește drepturile omului și că continuă să „impune în mod agresiv așa-numita „ordine mondială bazată pe reguli”.

The moment dozens of diplomats from the European Union and United States walked out of a speech by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov during the annual U.N. Human Rights Council session, nearly a week since Moscow unleashed its war on Ukraine https://t.co/zxXq0rUNHF pic.twitter.com/Lni6gjApio

— Reuters (@Reuters) March 1, 2022