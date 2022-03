Rusia neagă bombardamentele de la maternitatea și spitalul de copii din Mariupol. Imaginile dezastrului arată pompieri evacuând femei gravide rănite

Rusia respinge acuzațiile Ucrainei referitoare la bombardamentele din Mariupol, în urma cărora un spital de copii a fost distrus. Reprezentantul permanent adjunct al Rusiei la ONU, Dmitri Poliaski, cataloghează acuzațiile autorităților ucrainene drept „știri false“, motivând că spitalul, o fostă maternitate, fusese preluat deja de ceva timp de trupele ruse. Mai multe detalii, în continuare.

Rusia neagă bombardamentele de la maternitate din Mariupol

Rusia a transmis joi, 10 martie, că acuzațiile Ucrainei cum că trupele ruse ar fi bombardat un spital de copii din Mariupol sunt false, întrucât clădirea, o fostă maternitate, se află de mai mult timp sub ocupația rușilor.

„Aşa se nasc ştirile false“, scris e pe Twitter reprezentantul permanent adjunct al Rusiei la ONU, Dmitri Poliaski.

Miercuri, consiliul municipal din Mariupol anunța, într-o postare online, că un spital de copii din orașul ucrainean a fost distrus de atacurile aeriene ruse, mai multe persoane fiind rănite, printre care și femei aflate în travaliu. Vorbim despre un număr de aproximativ 17 persoane, potrivit guvernatorului regiunii Donețk din Ucraina, Pavlo Kyrylenko.

Kyrylenko a acuzat, de asemenea, Rusia că a efectuat atacul în timpul unei perioade de încetare a focului, menită să permită evacuarea civililor din orașul asediat.

La rândul său, un consilier al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că sub dărâmături au fost prinși copii și femei care erau în travaliu.

Chiar liderul de la Kiev a afirmat că mai mulți copii se afă sub dărâmături, făcând apel la închiderea cerului deasupra Ucrainei.

„Atrocitate! Cât timp va mai fi lumea un complice ignorând teroarea? Închideți cerul chiar acum! Opriți crimele! Aveți putere, dar se pare că vă pierdeți umanitatea“, a notat președintele ucrainean pe Twitter.

Children’s hospital building in #Mariupol after the „liberation” operation by Putin’s occupants pic.twitter.com/sIAXrTn8P0 — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022

#UN are shocked by #Russia‘s attack on a children’s hospital in #Mariupol. The UN Secretary General @antonioguterres declared that the attack is horrific and that civilians are paying the highest price for a #war that has nothing to do with them. pic.twitter.com/QtDhuGjGKI — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022

„Așa se nasc știrile false“

Rusia se dezice însă de toate acestea, acuzând la rândul ei Ucraina că diseminează „știri false“. La data de 7 martie, Rusia atrăgea atenția asupra faptului că spitalul a fost transformat într-un obiectiv militar din care trag ucrainenii, a mai precizat Poliaski în postarea de pe Twitter.

Totodată, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, acuză țara vecină că a stabilit poziții de luptă în interiorul unității medicale, cu doar câteva ore înainte ca maternitatea și spitalul de copii din Mariupol să fie bombardate, potrivit CNN.

Miercuri seara, Zelenski a acuzat Rusia că a comis o crimă de război, după ce autoritățile au transmis că aviaţia rusă a bombardat miercuri respectivul spital de copii.

Bombardarea unei astfel de instituții a stârnit, de asemenea, indignarea UNICEF şi a ţărilor occidentale.

This one appears to show people being helped out of the hospital #Mariupol pic.twitter.com/pL8D1wsAhb — Liz Cookman (@liz_cookman) March 9, 2022