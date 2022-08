Megalopolis vine de la creatorul The Godfather și are o distribuție interesantă: ce știm despre cel mai nou film al lui Francis Ford Coppola

Megalopolis este numele celui mai recent proiect cinematografic al marelui regizor Francis Ford Coppola, cel care a dăruit omenirii trilogia The Godfather (Nașul), printre multe alte filme ce vor rămâne de-a pururi în istorie.

Despre Megalopolis se spune că va fi special, în sensul că va avea o distribuție impresionantă. În acest film vor juca Aubrey Plaza, Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight și Laurence Fishburne. Cu toate astea, în spiritul corectitudinii, nu toți acești actori au fost confirmați oficial, informația fiind dată „pe surse” de publicația Deadline, însă există șanse reale ca predicțiile să se adeverească.

Megalopolis, finanțat independent

Regizorul iconic va merge mai departe cu proiectul la sfârșitul acestui an, Francis Ford Coppola regizând acest film care va fi finanțat independent.

Publicația menționată anterior a descris, la un moment dat, Megalopolis în acest fel: Soarta Romei bântuie o lume modernă incapabilă să-și rezolve propriile probleme sociale, într-o poveste epică despre ambiție politică, geniu absolut și dragoste ce duce, de cele mai multe ori, la conflicte.

Bugetul va fi puțin sub 100 de milioane de dolari, iar producția începe în toamna acestui an. Drepturile de distribuție sunt intermediate de avocatul Barry Hirsch.

În ceea ce o privește pe Audrey Plaza, amintim că cel mai recent film în care joacă aceasta, Emily the Criminal, a avut premiera la începutul acestui an la festivalul de film Sundance. În paralel, ea urmează să joace și în următorul sezon al serialului de antologie de succes de la HBO, The White Lotus.

Așadar, cu o asemenea distribuție ghidată din umbră de fabulosul Francis Ford Coppola, ne putem aștepta ca viitorul film să fie o adevărată capodoperă. Rămâne, desigur, de văzut, dacă va fi așa, au ba. Indiferent de deznodământ, regizorul are deja cu „ce se lăuda”, de vreme ce are deja în palmares titluri importante din cinematografia mondială, printre care Nașul, Dracula, Sleepy Hallow sau Lost in Translation, printre multe-multe altele, evident.