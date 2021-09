Megalopolis, cel mai nou film al lui Francis Ford Coppola, mai aproape de realitate: se anunță spectaculos

Francis Ford Coppola a făcut unele dintre cele mai impresionante filme din toate timpurile și multe dintre ele au fost scrise tot de el. Acum, lucrează la Megalopolis.

Cunoscut publicului larg pentru creații precum Nașul sau Apocalypse Now, Francis Ford Coppola are acum 82 de ani, dar nu se lasă de regie. Mai are cel puțin încă un proiect în plan, unul la care lucrează de foarte mulți ani. Numele său este Megalopolis și, din motive greu de înțeles, faimosul regizor a ajuns să fie nevoit să și-l finanțeze singur, o practică foarte rar întâlnită la Hollywood.

Francis Ford Coppola și Megalopolis

Pentru a-și finanța următorul său film, Francis Ford Coppola și-a vândut o parte importantă din plantația sa de viță de vie pe care o are în comitatul Sonoma din California.

”Evident, mi-aș dori să fie mai aproape de 100 de milioane”, a spus el pentru Deadline. Suma exactă din spatele tranzacției nu este cunoscută la această oră, dar bugetul estimat al filmului este între 100 și 120 de milioane de dolari.

Coppola are deja stabilită distribuția. El prevede să lucreze la acest proiect cu staruri precum Oscar Isaac, Zendaya, Cate Blanchett, Forest Whitaker, Jon Voight, Michelle Pfeiffer, Jessica Lange și James Caan. „Voi face acest film”, a insistat el. „Mi-ar plăcea să-l filmez în toamna lui 2022”, scrie News.ro.

Dacă ai o curiozitate vizavi de premisa filmului, „Megalopolis” este descris drept povestea unui arhitect care încearcă să creeze o utopie la New York. „Conceptul filmului este de a-l face în tradiția filmelor lui Cecil B. DeMille (regizorul „The Ten Commandments”) și „Ben-Hur”, dar într-un cadru modern, situat în America”, explică cineastul.

În spatele scenariului scris de Coppola se află mai multe referințe. Pe de o parte, s-a bazat pe Conspirația lui Catilina, care a avut loc la Roma în anul 63 înainte de Hristos. Pe de alta, și-a luat inspirația din povestea lui David Dinkins, primar al New York-ului în anii 1990. „Povestea se desfășoară într-o nouă Romă, o Romă epică situată în epoca contemporană. Nu este într-o perioadă determinată. Este o impresie a New York-ului modern pe care l-am botezat Noua Romă”, atrage atenția faimosul regizor.