Mașina lui James Bond, scoasă la licitație: cu ce sumă impresionantă se vinde celebrul automobil folosit de Sir Sean Connery

Mașina din James Bond a actorului Sean Connery a fost scoasă la licitație pe o sumă deloc de neglijat, după cum vei putea vedea în cele ce urmează.

Automobilul a fost estimat la peste 1,5 milioane de dolari.

Actorul scoțian l-a interpretat pe James Bond la debutul personajului său pe ecran, în filmul Dr. No, din 1962, apoi a jucat în alte cinci filme James Bond, făcându-și ultima apariție în Never Say Never Again, din 1983. Connery a murit în octombrie 2020, la vârsta de nouăzeci de ani.

De-a lungul anilor, au fost realizate peste douăzeci de filme James Bond. Șapte actori diferiți l-au interpretat pe personajul principal, cel mai recent Daniel Craig, care și-a încheiat activitatea în rolul lui Bond în 2021, odată cu lansarea No Time to Die.

Connery nu a fost doar primul, ci poate și cel mai apreciat dintre actorii Bond. După moartea sa, din 2020, lui Sean Connery i-au fost aduse nenumărate omagii, multe în onoarea carierei sale.

Celebrul Aston Martin DB5, din seria James Bond, va acoperi o parte din cheltuielile Fondului de Filantropie al lui Connery

Acum, mașina lui James Bond, cea pe care a folosit-o chiar Sean Connery, este scoasă la licitație la peste 1,5 milioane de dolari. Automobilul Aston Martin DB5, din 1964, va fi scos la licitație la Monterey Jet Center, pe 18 august, potrivit Broad Arrow Auctions. Postarea companiei pe Instagram explică, de asemenea, că o „parte semnificativă” din vânzarea Aston Martin-ului DB5 va contribui direct la Fondul de Filantropie Sean Connery.

Deși mașina clasică va fi scoasă la licitație la un preț ridicat, donația către Fondul de Filantropie Sean Connery va onora moștenirea actorului. Cu toate că este cunoscut, în mod deosebit, pentru portretizarea lui James Bond, Connery a fost și un filantrop „avid”, în timpul vieții sale. El a donat milioane de dolari unor organizații de caritate pentru a ajuta la îmbunătățirea vieții altor oameni din țara sa natală, Scoția – și nu numai.