Filmele James Bond sunt deținute acum de Amazon: cât a valorat afacerea

Filmele James Bond, Rocky și RoboCop sunt acum co-deținute de Amazon. Compania și-a încheiat afacerea în valoare de 8,45 miliarde de dolari, a celebrului studio de film și TV MGM.

Autoritățile de reglementare antitrust ale Uniunii Europene au aprobat necondiționat acordul săptămâna aceasta. Ei au stabilit că nu a existat o mare suprapunere între cele două companii: „conținutul MGM nu poate fi considerat obligatoriu” în comparație cu alte studiouri, conform CNN.

Se pare că Amazon ar fi dat Comisiei Federale pentru Comerț, despre care se spunea că a revizuit achiziția, un termen limită la jumătatea lunii martie, pentru a contesta sau a aproba achiziția. Dacă agenția nu a depus o contestație legală până atunci, Amazon ar fi fost liber să continue achiziția.

Amazon deține James Bond

MGM „va completa munca Prime Video și Amazon Studios pentru a oferi clienților o ofertă diversă de opțiuni de divertisment”, a spus Amazon într-un comunicat de presă. Studioul are peste patru mii de filme și 17.000 de episoade de televiziune, alături de 180 de premii Oscar și o sută de premii Emmy. Filmele MGM includ clasice precum Thelma & Louise, Tăcerea Mieilor, The Magnificent Seven și Raging Bull.

Amazon va lansa în continuare filme cu James Bond în cinematografe, în loc să se “agațe” de ele ca exclusivități Prime Video. Totuși, nu ar fi surprinzător să-l vezi pe Bond citind lângă piscină cu un Kindle în următoarea sa ieșire, atât timp cât coproprietarul francizei Eon Productions își dă OK-ul pentru plasarea respectivă a produsului.

Este probabil ca marea majoritate a filmelor și emisiunilor TV MGM să ajungă pe Prime Video în urma difuzărilor în cinematografe și după expirarea acordurilor cu alte platforme de streaming.

Amazon a achiziționat, așadar, studioul MGM de la Hollywood, într-o afacere în valoare de 8,45 miliarde de dolari, în încercarea de a-și consolida catalogul de streaming. Preluarea îi va oferi acces la mai multe francize de filme iconice, printre care James Bond, Rocky și Robocop. MGM deține, de asemenea, franciza Hobbit, care va sta alături de viitoarea serie Amazon Lord of the Rings pentru Prime Video. Pe partea TV, producția studioului include serii recente, cum ar fi The Handmaid’s Tale și Fargo.

Acordul – cel de-al doilea ca importanță din istoria Amazon după achiziția sa de 13,7 miliarde de dolari a lanţului american de supermarketuri Whole Foods în 2017 – face parte dintr-un nou val de consolidare a mass-media introdus de așa-numitele “războaie” de streaming.