Ultima mare dorință a lui Sean Connery. Ce plănuiește să facă soția actorului, după moartea acestuia

S-a aflat care a fost ultima mare dorință a actorului Sean Connery și ce plănuiește să facă soția actorului, acum, după moartea acestuia. O parte din cenuşa lui Sean Connery fi împrăştiată în Scoţia, atunci când pandemia va permite acest lucu, a spus văduva lui Sean Connery, Micheline Roqubrune.

Ce a lăsat Sean Connery cu gură de moarte. Soția sa a anunțat că-i va face pentru ultima oară pe plac marelui actor

S-a aflat care a fost marea dorință a lui Sean Connery înainte de a muri. Marele actor a lăsat cu gură de moarte ca o parte din cenușa lui să fie aruncată în Scoția.

Văduva marelui actor se va conforma marii dorințe a acestuia, însă amână momentul pentru atunci când se va putea circula normal și în siguranță, nu ca acum în plină pandemie de coronavirus.

Cenușa lui Sean Connery va ajunge în Scoția, țara natală

Micheline Roqubrune, văduva lui Sir Sean Connery, a anunțat că cenuşa răposatului ei soţ va fi împrăştiată în Scoţia, potrivit dorinţelor sale.

Cel care a jucat rolul agentului 007 a murit liniştit în somn, la venerabila vârsta de 90 de ani, pe data de 31 octombrie în Bahamas.

Micheline Roquebrune a fost căsătorită cu Sean Connery 40 de ani

Micheline Roquebrune, a fost căsătorită cu Sean Connery timp de 40 de ani. Aceasta a spus pentru ”The Scottish Mail” că ”dorinţa finală” a lui Sean Connery a fost ca cenuşa să-i ajungă acolo unde s-a a văzut pentriu prima dată lumina zilei, scrie The Independent.

”Îl vom duce pe Sean înapoi în Scoţia – aceasta a fost dorinţa sa finală”, a spus Micheline Roquebrune, adăugând că marele actor a vrut ca cenuşa să îi fie împrăştiată și în Bahamas şi în patria natală.

O parte din cenușa actorului va fi dusă în țara natală

Astfel, când călătoriile vor fi posibile şi sigure, familia marelui actor intenționează să ducă o parte a cenuşei lui în Scoţia, a adăugat Micheline Roqubrune.

Jason, fiul lui Connery, a dezvăluit recent că actorul era bolnav ”de ceva vreme”.

Ce premii a câștigat Sean Connery în cariera de actor

Sir Sean Connery a fost actorul care l-a întruchipat perfect pe James Bond. Cariera sa de actorie a durat zeci de ani, timp în care a câștigat numeroase premii, printre care și un Oscar. De asemenea, Sean Connery a mai fost răsplătit pentru întrega sa carieră cu două premii Bafta şi trei Globuri de Aur.

Printre celelalte filme celebre ale lui Sir Sean se numără The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade şi The Rock. Sean Connery este considerat ca cel mai bun actor care l-a interpretat pe agentului 007.