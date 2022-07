Kevin Smith apără Marvel și DC și îi răspunde, după trei ani, lui Martin Scorsese: „este un om care are o anumită vârstă”

Martin Scorsese a fost blamat pentru criticile sale referitoare la filmele cu supereroi, iar regizorul Kevin Smith pare să aibă propriile păreri despre acest conflict de opinie din lumea filmului, cu toate că sunt exprimate un pic cam târziu.

Scorsese este cunoscut, în mod deosebit, pentru filme cu gangsteri ca Goodfellas, Casino, Gangs of New York, The Departed sau The Irishman. Cineastul, câștigător al premiului Oscar, a colaborat frecvet cu Robert De Niro și Leonardo DiCaprio, în Raging Bull, The King of Comedy, The Aviator, Shutter Island și The Wolf of Wall Street.

În ciuda faptului că a primit aprecieri pentru filmele sale, Scorsese a fost blamat în 2019 pentru criticile aduse filmelor cu supereroi, după ce le-a comparat cu plimbări în parcuri de distracție, sugerând că nu ar aduce nicio valoarea lumii filmului.

Evident, câțiva regizori s-au pronunțat împotriva lui Scorsese, la momentul respectiv, apărându-și munca în domeniu.

Deși au trecut câțiva ani de de la comentariile inițiale ale lui Martin Scorsese, un alt regizor și-a împărtășit gândurile despre criticile filmelor cu supereroi.

Kevin Smith sugerează că Martin Scorsese ar fi un pic „depășit” de situație

Într-un interviu recent, acordat Forbes, Kevin Smith a reacționat la criticile lui Martin Scorsese, referitoare la filmele cu supereroi. Regizorul Clerks III a sugerat că Martin Scorsese ar fi incapabil să înțeleagă noul trend Marvel și DC, de vreme ce face parte dintr-o altă generație.

„În cultura noastră, în cultura noastră foarte tribală, faptul că cineva ca Martin Scorsese care se referă la filmele cu benzi desenate ca fiind aventuri în parcuri de distracție și plimbări în parcuri tematice, îi nemulțumește pe cei care fac asta de mai bine de zece ani. Dacă riști să-l întrebi pe tipul care a regizat Goodfellas ce crede despre Spider-Man, răspunsul este evident. Este un regizor foarte bun și este un om care are o anumită vârstă dar, evident, este blocat în timp. Nu ar trebui să fii surprins că acesta este răspunsul lui”, a declarat Kevin Smith, despre intervenția lui Martin Scorsese, din 2019.

De altfel, Scorsese nu este singurul regizor care „a dat de pământ” cu filmele Marvel și DC: Ronald Emmerich pare să fie de acord cu această afirmație.