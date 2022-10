Martin Scorsese „dă de pământ” cu filmele prezentului: Hollywood-ul, o mașină de făcut bani

Regizorul Martin Scorsese a criticat Hollywood-ul pentru modul superficial în care privește cinematografia, în prezent, raportat strict la venituri, nu neaparat la calitate.

Scorsese și-a început cariera cu filme Taxi Driver și Raging Bull, sunt date drept exemplu la școlile de film. El estee cunoscut, de asemenea, și pentru numeroasele filme cu gangsteri pe care publicul încă le iubește, cum ar fi Goodfellas, Casino, The Departed sau The Irishman.

Până în prezent, Scorsese a avut nouă filme nominalizate la premiile Oscar. Din păcate, spre disperarea multora, el a câștigat o singură dată premiul de cel mai bun regizor pentru The Departed.

Într-un discurs susținut la Festivalul de Film de la New York, Martin Scorsese a vorbit despre modul în care dependența Hollywood-ului de box office afectează cinematografia.

„Din anii ’80 a început să se pună accent pe cifre. Este, de-a dreptul, respingător. Costul unui film e o chestie. Înțelegeți că un film costă o anumită sumă de bani, și se așteaptă să primească măcar acea sumă înapoi. Accentul se pune acum pe cifre, costuri, weekendul de deschidere, cât a făcut în SUA, cât a făcut în Anglia, cât a făcut în Asia, cât a făcut în întreaga lume, câți telespectatori a avut. Ca regizor și ca persoană care nu-și poate imagina viața fără cinema, întotdeauna mi se pare cu adevărat jignitor. Întotdeauna am știut că astfel de considerente nu au loc la Festivalul de Film de la New York și iată cheia: Nu există premii aici. Nu trebuie să concurezi. Trebuie doar să iubești cinematografia și atât”, a spus Scorsese.

Adevărul este că Scorsese ar putea avea dreptate. Filmele care, în general, câștigă cei mai mulți bani la box office sunt văzute ca fiind un succes chiar și atunci când nu sunt chiar atât de bune. De exemplu, Suicide Squad, din 2016, deține un scor de 26% pe Rotten Tomatoes, dar a câștigat peste 746 de milioane de dolari la nivel mondial, probabil bazat pe marketing făcut ca la carte.

Powerful words on the state of cinema by Martin Scorsese at his and @thenyff’s 60th! #nyff60 @FilmLinc pic.twitter.com/T37HcNMQDl

— Ellen Houlihan (@elliehoulie) October 13, 2022