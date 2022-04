Magazinul de jocuri GOG se întoarce la origini: Good Old Games

Cu o colecție care evidențiază totul, de la Age of Wonders la Zork.

În 2012, retailerul online cunoscut anterior sub numele de Good Old Games și-a schimbat numele în GOG și a început să vândă jocuri noi, promițând în același timp să rămână angajat în distribuția fără DRM și absența prețurilor regionale. În timp ce GOG a continuat să adauge jocuri mai vechi în catalog, acestea au fost eclipsate de jocuri mai noi. Dacă arunci o privire la bannerul de pe GOG.com astăzi arată Horizon Zero Dawn sub o relansare a lui The Wheel of Time, care a apărut pentru prima dată în 1999. Astăzi, GOG a anunțat un plan de „revenire la rădăcinile noastre clasice”.

Nu te aștepta ca numele să se schimbe din nou sau ca acele noi lansări să dispară din magazin. În schimb, scopul este de a face jocurile clasice mai vizibile, iar primul pas este o „renaștere a Good Old Games concept”. Eticheta Good Old Game recent adăugată evidențiază mai mult de 500 de jocuri, fiecare dintre ele vechi de peste un deceniu și considerat în general un clasic, deși ești binevenit să îți dai cu părerea asupra specificului jocurilor individuale.

Jocurile clasice cu care am copilărit

O trecere prin revistă găsește nume îndrăgite precum Planescape: Torment, Heroes of Might and Magic 3, The Curse of Monkey Island, Theme Hospital, System Shock 2, Blade Runner și Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Este, de asemenea, un memento ușor nepoliticos că jocuri precum Dragon Age: Origins și Fallout: New Vegas au mai mult de 10 ani și se pare că au depășit orizontul de evenimente prin care jocurile pot fi considerate clasice. Asta m-a făcut să mă simt de-a dreptul vintage.

Acesta este descris drept începutul revenirii lui GOG la îmbunătățirea „vizibilității și descoperirii” jocurilor clasice.

Va trebui să așteptăm și să vedem care este următorul pas.