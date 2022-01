A început New Year Sale la GOG: care sunt cele mai mari reduceri

GOG oferă până la 90% reduceri la peste 2.500 de jocuri pe parcursul evenimentului său New Year Sale.

New Year Sale de la GOG a fost anunțată cu reduceri mari la o gamă largă de jocuri. Depozitul digital de jocuri al CD Projekt, GOG, oferă reduceri de până la 90% la peste 2.500 de jocuri. Witcher 2: Assassin of Kings Enhanced Edition și Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition beneficiază de reduceri de până la 85%, respectiv 80%. Se spune că multe dintre jocuri au aceleași oferte oferite de GOG în vânzarea de iarnă de luna trecută.

În timp ce RPG-ul Cyberpunk 2077 a avut un debut notoriu de prost, CD Projekt Red a remediat unele dintre numeroasele erori ale jocului în ultimele 13 luni, iar acum jocul beneficiază de o reducere de 50%. Mai mult, studioul plănuiește să lanseze următoarea actualizare majoră pentru toate platformele până la sfârșitul lunii martie. Practic, este cel mai bun moment să aterizezi în Night City.

În același timp, poți cumpăra Metro Exodus: Gold Edition pentru 14,80 EUR și Kingdom Come: Deliverance Royal Edition pentru 12 EUR. Acestea abia zgârie vârful icebergului ofertelor, care includ, de altfel, și o mulțime de jocuri indie și francize precum Batman Arkham și Bioshock. Găsești mai jos câteva dintre oferte.

Cele mai bune oferte

Metro Exodus la 11,99 EUR – 60% reducere

Gas Station Simulator la 14,99 EUR – 25% reducere

Star Wars: Knights of the Old Republic la 3,49 EUR – 65% reducere

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition la 5,99 EUR – 70% reducere

Baldur’s Gate: Enhanced Edition la 5,99 EUR- 70% reducere

Wasteland Remastered la 1,64 EUR – 89% reducere

Star Trek: Armada II la 7,99 EUR – 20% reducere

Multe dintre aceste jocuri s-ar putea să nu fie titluri AAA noi, dar unele sunt fără doar și poate pietre de temelie din istoria jocurilor. Având în vedere prețurile la care GOG oferă unele dintre aceste jocuri, acestea pot fi considerate un raport calitate-preț excelent. Dacă vrei să vezi tot catalogul de reduceri o poți face aici.