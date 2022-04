Liderul cecen Ramzan Kadîrov a dezvăluit hărți cu planurile de atac ale rușilor

Ramzan Kadyrov, omul puternic lider al Ceceniei, a susținut luni că i-au fost trimise hărți de comandanții ruși care arată un plan de atac „punct cu punct” pentru Ucraina, inclusiv cucerirea capitalei Kiev. Afirmațiile lui Kadyrov conform cărora forțele ruse vor lansa o ofensivă asupra Kievului vin la scurt timp după ce Kremlinul a declarat că va retrage trupele și va reduce operațiunile militare în regiunea din jurul capitalei ucrainene.

„Banderas” se referă la Stepan Bandera, un politician ucrainean din perioada celui de-al Doilea Război Mondial și colaborator nazist.

Putin descrie invadarea Ucrainei ca pe o „operațiune militară specială” care urmărește „denazificarea” și „demilitarizarea” țării.

Kadyrov a fost acuzat în mod repetat de ONG-urile internaționale de încălcarea drepturilor omului în Cecenia, însă a negat acuzațiile. Nu este clar dacă Kadyrov a încercat să răspândească informații false cu privire la strategia militară a lui Putin în Ucraina.

Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a declarat într-o declarație din 21 martie că Rusia „nu mai visează să cucerească Kievul”, pe fondul semnelor unui avans rusesc slăbit și încetinit către oraș. Pe 6 aprilie, un înalt oficial al apărării al SUA a evaluat că Rusia și-a încheiat retragerea din jurul Kievului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu difuzat duminică la 60 Minutes de la CBS, a spus că Ucraina „nu este pregătită să predea țara”.

