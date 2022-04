Liberalii își aleg noul președinte, duminică. Nicolae Ciucă este singurul candidat

Partidului Naţional Liberal va organiza, în cursul zilei de duminică, la Palatul Parlamentului, un congres extraordinar pentru a-şi alege noul preşedinte. Se pare că premierul Nicolae Ciucă este singurul candidat la această funcţie. Nicolae Ciucă şi-a depus candidatura la şefia partidului în cursul zilei de miercuri, adică în ultima zi în care se putea face acest lucru.

Biroul Executiv al PNL a stabilit o derogare de la statutul partidului privind vechimea, astfel încât generalul Nicolae Ciucă să poată candida la funcţia de preşedinte. În plus, statutul partidului prevede că orice membru al PNL poate candida la funcţia de preşedinte dacă are o vechime de cel puţin cinci ani. Nicolae Ciucă s-a înscris în partid în octombrie 2020, potrivit Agerpres.

„Am decis să îmi depun moţiunea de candidatură pentru funcţia de preşedinte al PNL. Am decis să îmi asum această responsabilitate după o discuţie pe care am avut-o cu colegii şi în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situaţii politice. PNL este cel mai mare partid de dreapta, are cei buni primari din ţară şi poate ajunge primul partid din România”, a declarat premierul Nicolae Ciucă imediat după depunerea candidaturii la şefia PNL.