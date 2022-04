Nicolae Ciucă și-a anunțat candidatura la șefia PNL

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că va candida pentru șefia Partidului Național Liberal. El și-a propus un obiectiv mare pentru partidul care a scăzut masiv în sondaje. În plus, Ciucă spune că PNL poate deveni cel mai votat partid din România.

Nicolae Ciucă candidează la șefia PNL

„Am decis să îmi depun moțiunea de candidatură pentru funcția de președinte al PNL. Am decis să îmi asum această responsabilitate după o disucție pe care am avut-o cu colegii și în urma unei analize pe care am făcut-o asupra situației politice. PNL este la guvernare și are obligația să guverneze pentru siguranța românilor și să asigure faptul că putem depăși cu bine situația actuală.

Una din condițiile care asigură guvernarea e ca în partid să existe o stare de armonie. O altă condiție ca să avem o coaliție funcțională e calea dialogului. De când am intrat în PNL am putut observa capacitatea PNL de a se mobiliza în toate colțurile țării.

Acum nu e vorba de o persoană, ci de toată echipa PNL care trebuie să fie conștientă că de activitatea fiecăruia dintre noi depinde scorul partidului.

PNL este cel mai mare partid de dreapta, are cei mai buni primari și poate ajunge primul partid pe țară”, a declarat Nicolae Ciucă.

Premierul a așteptat până în ultima zi să își depună candidatura și este susținut de majoritatea liderilor PNL. De altfel, el a primit o derogare, asta pentru că statutul spune că președintelui PNL trebuie să aibă o vechime în partid de cel puțin 5 ani, pe care liberalul nu o are.