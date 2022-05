Legendarul Bruce Campbell, despre relația cu Marvel și Sam Raimi: ce pretenții are actorul pentru a continua să apară în filme

După ce a apărut în filmul lui Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Bruce Campbell își dezvăluie criteriile care îl motivează să apară în filmele Marvel.

Raimi și Campbell sunt colaboratori deja de ceva vreme, actorul apărând în aproape toate filmele regizorului. Probabil că Sam Raimi i-a dat lui Campbell rolul carierei sale în The Evil Dead, din 1981, generând o întreagă franciză horror, Ash Williams devenind, la rândul lui, un personaj cult. De atunci, Campbell a apărut inclusiv în toate cele trei filme Spider-Man.

Stilul diferit de regie al lui Sam Raimi a fost lăudat, de-a lungul timpului. Doctor Strange in the Multiverse of Madness prezintă multe „semnături” ale regizorului, inclusiv un cameo a lui Bruce Campbell.

Actorul apare pentru scurt timp în rolul unui vânzător de mâncare, pe care personajul lui Benedict Cumberbatch îl vrăjește. Campbell apare apoi din nou în scena de post-credite din Doctor Strange 2, unde vraja se încheie în sfârșit, spre uşurarea personajului său.

Ce a spus Bruce Campbell despre rolurile sale din filmele Marvel

„Știi, singurul criteriu de care am nevoie este ca personajul meu să fie esențial. În primul Spider-Man, l-am numit pe Spider-Man. În al doilea, sunt singurul personaj care l-a învins pe Omul Păianjen, nepermițându-i să intre în teatru. Și în Spider-Man 3, el vine la mine pentru a cere ajutor. Câți supereroi vin la muritori de rând pentru ajutor? Zero. Deci, am creat un precedent. Cu mine în peliculă, filmul se va schimba pentru totdeauna. Sam este conștient că i-am făcut filmele iconice.

Cât despre celelalte criterii, sincer, singurul motiv pentru a fi în aceste filme este ca să hărțuiești vedeta. Dacă te uiți la toate filmele cu Omul Păianjen, eu sunt acolo ca să îi fac viața amară personajului principal. Asta e. Îl subjug, îmi bat joc de el, îl confrunt și îl hărțuiesc. Desigur, el iese întotdeauna învingător, dar trebuie să creezi obstacole pentru erou și să-i faci călătoria mai grea. Cu asta mă ocup.

Nu putem nega că i-am ocupat aproximativ 45 de secunde în plus, din timp, lui Strange. Și poate că i-am salvat viața. În acele 45 de secunde, poate am salvat viața altcuiva, poate am dejucat un complot, cine poate ști?”, a declarat Bruce Campbell.