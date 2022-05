Sam Raimi, interesat să facă un film după operele lui Stephen King: „Iubesc The Shining, dar pe ăsta deja l-a făcut cineva”

Se pare că Sam Raimi este interesat să adapteze una dintre lucrările lui Stephen King. Nu știm încă ce părere are autorul despre o asemenea asociere, dar cu siguranță vom afla în viitorul nu tocmai îndepărtat.

În timp ce stătea de vorbă cu Cinemablend, Raimi a recunoscut că i-ar plăcea să lucreze cu King și să adapteze una dintre cărțile sale – eventual una care nu a mai fost adaptată până acum.

Ce a spus Sam Raimi despre cărțile lui Stephen King

„Îmi place The Shining, dar pe ăsta l-a făcut deja cineva”, a declarat Sam Raimi lui Cinemablend. „Și o iubesc, de asemenea, pe Carrie, dar filmul acesta fusese deja făcut când am citit eu cartea. Și apoi colecția Night Shift este atât de bună! Atât de multe dintre poveștile s-ar fi putut transforma în filme extraordinare. Rob Reiner a făcut unul grozav, pe care am vrut și eu să-l fac. Dar încă există o mulțime de povești senzaționale, scrise de Stephen King, în care mi-aș dori să mă pot implica. Poate că, în viitor, putem lucra împreună”, a mai spus Sam Raimi, plin de speranță.

Într-adevăr, Sam Raimi are dreptate: sunt atâtea povești bune, scrise de Stephen King, încât orice regizor care și-ar dori acest lucru ar putea să beneficieze de geniul creativ al maestrului horror-ului.

În ceea ce-l privește pe Raimi, norocul e de partea sa: Stephen King a fost unul dintre primii mari susținători ai peliculei sale, Evil Dead: a dat filmului note foarte mari la lansare. Cuvintele sale de laudă au răsunat în trailere și au transformat lucrarea cinematografică a regizorului dintr-un potențial ilustru necunoscut într-un film cu un oarecare succes.

Rămâne de văzut cum se va materializa eventuala viitoare colaborare dintre cei doi și ce roman ar putea să se transforme în film, în regia lui Sam Raimi.