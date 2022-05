Klaus Iohannis și-a numit o consilieră în funcția de judecător la CCR

Klaus Iohannis a făcut o mișcare surprinzătoare. Președintele României a semnat, luni, un decret prin care o numește în funcția de judecător al CCR pe Mihaela Ciochină, pentru un mandat de 9 ani.

De altfel, Mihaela Ciochină este consiliera președintelui României pe drept constituțional. Mihaela Ciochină a fost numită de președintele Klaus Iohannis judecător CCR. Aceasta a terminat cursurile Facultății de Drept, Universitatea din București, cu specializare în relații internaționale (1992). Ciochină este cunoscută pentru participarea la seminarii interne și internaționale pe tematică ce ține de tehnică legislativă, proceduri parlamentare, statutul funcționarului public.

Aceasta a avut un parteneriat cu Consiliul Legislativ pentru elaborarea de rapoarte sau documente referitoare la evaluarea legislației pe mai multe ramuri și a colaborat cu Institutul European din România și Institutul Național de Administrație Publică în cadrul activităților de formare continuă a funcționarilor publici.

Înainte de alegerea făcută de Klaus Iohannis, Parlamentul a validat numirile lui Bogdan Licu, propus de PSD și a Iuliei Scântei, propunerea PNL, pentru CCR.

Bogdan Licu îl va înlocui pe actualul președinte al CCR, Valer Dorneanu.

„Vreau să vă spun tuturor că este o onoare pentru mine să fiu aici, în faţa dumneavoastră. Despre mine pot să vă spun că sunt magistrat, am o vechime de peste 25 de ani în magistratură, am parcurs aproape toate etapele profesionale în cadrul Ministerului Public, de la procuror cu funcţie de execuţie până la prim-adjunct al procurorului general. În două situaţii am fost şi procuror general interimar, în anul 2016 pentru trei luni şi în anul 2019 pentru 10 luni. Am fost şi membru al Consiliului Superior al Magistraturii, vicepreşedinte la CSM şi sunt pregătit să preiau mandatul de judecător la Curtea Constituţională”, a afirmat Licu în plenul Camerei Deputaților.