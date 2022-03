Kia îți încarcă mașina electrică oriunde ești: cum este posibil serviciul, unde

Producătorul auto colaborează cu firma Currently pentru a oferi încărcare la cerere pentru proprietarii de vehicule electrice Kia.

Când vehiculul tău electric Kia nu mai are putere, acum poți comanda un tehnician care va sosi cu o baterie și o va încărca pentru tine. Producătorul auto colaborează cu firma Currently, o aplicație mobilă de încărcare a vehiculelor electrice la cerere, pentru a servi clienților Kia din Los Angeles, San Francisco și San Jose. Deși nu lipsesc încărcătoarele publice în aceste orașe, de altfel San Jose are cel mai mare număr de încărcătoare publice pe cap de locuitor din SUA, Kia folosește aceste trei orașe doar ca rampă de lansare.

Pentru a utiliza serviciul, pur și simplu descarci aplicația Currently și rezervi o oră și un loc pentru încărcare. Un tehnician Currently va ajunge apoi la locația ta cu un sistem portabil de încărcare. Șoferii nu trebuie să fie prezenți în timpul încărcării, dar ar trebui să se asigure că portul lor de încărcare poate fi accesat de tehnicianul lor.

Constructorul planifică să extindă serviciul

În cadrul parteneriatului, clienții Kia vor primi două luni gratuite de serviciu din partea Currently. După perioada de probă, abonamentele în prezent variază de la 25 USD pe lună pentru două încărcări la 80 USD pe lună pentru șase încărcări. Dar este important de reținut că încărcarea va fi suficientă pentru a parcurge 90 de kilometri și poate varia în funcție de vehiculul tău specific.

Din păcate, dacă ești vreodată blocat pe autostradă, cel mai bine este să apelezi la serviciul de asistență rutieră. În prezent, Currently nu își trimite tehnicienii pe autostrăzi. Deși este puțin probabil ca toți șoferii să-și dorească încărcarea regulată a vehiculelor electrice mobile, în special în piețele mari de vehicule electrice cu încărcătoare publice abundente, ar putea fi convenabil pentru cei care au timp sau se află în situații de urgență.