Kevin Spacey revine pe marele ecran, după acuzațiile de hărțuire sexuală: când se va lansa 1242 – Gateway To The West

Kevin Spacey urmează să apară în cel mai important film al său, 1242 – Gateway To The West, de când acuzațiile de agresiune sexuală împotriva lui au apărut în 2017.

Fostul actor House of Cards, Kevin Spacey, urmează să revină pe marele ecran în cel mai mare rol al său din 2017 până acum. În urmă cu cinci ani, când mișcarea #MeToo începea să capete amploare, o serie de persoane au făcut acuzații de agresiune sexuală împotriva lui Spacey. În special, actorul din Star Trek: Discovery, Anthony Rapp a spus că Spacey a făcut un avans sexual față de el când avea 14 ani, iar Spacey avea 26 de ani.

Kevin Spacey, în cel mai mare film al său din 2017 încoace

Din cauza acuzațiilor, Spacey a fost concediat din House of Cards și scenele sale din All The Money In The World au fost refilmate cu Christopher Plummer. În anii de după, Spacey a fost, practic, pe lista neagră, deși recent a început să apară în filme indie precum The Man Who Drew God de Franco Nero.

Acum, actorul urmează să apară în cel mai mare film al său de la acuzații, 1242 – Gateway To The West. Potrivit ScreenRant, filmul este o coproducție britanică/maghiară/mongoleză care va spune povestea lui Batu Khan, nepotul lui Genghis Khan, care invadează Europa în 1242, dar este oprit de un om spiritual. Spacey va juca alături de Eric Roberts, Christopher Lambert din Highlander și Terence Stamp.

În timp ce câteva dintre dosarele împotriva actorului au fost abandonate, încercările lui Spacey de a încheia cazul lui Rapp în afara instanței au fost fără succes. Există, de asemenea, 20 de acuzații anonime care au fost dezvăluite că au fost depuse împotriva lui de către personalul teatrului Old Vic din Londra, în perioada în care a fost director de creație acolo, inclusiv trei care au contactat poliția.

Drept urmare, rămâne de văzut cât de reușită va fi, de fapt, încercarea lui Spacey de a reveni pe marele ecran. Filmările principale din 1242 – Gateway To The West vor începe în octombrie în Mongolia și Ungaria, deci ne așteptăm ca filmul să iasă abia anul viitor.