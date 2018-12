Kevin Spacey, în cel mai ciudat video: Frank Underwood revine și te lasă cu o groază de întrebări

Kevin Spacey a lansat în Ajunul Crăciunului cel mai ciudat video. Gătește, îți spune lucruri în vocea lui Frank Underwood, personajul din House of Cards, și lasă câteva dileme nerezolvate.

„Acum că mă gândesc la asta, nu m-ai văzut niciodată murind, nu-i aşa? Concluziile pot fi atât de înşelătoare. Ţi-a fost dor de mine?”, zice Kevin Spacey în finalul videoului publicat pe canalul lui de YouTube. Nu zice niciodată că e în rolul lui Frank Underwood, din House of Cards, dar te lasă să crezi asta.

Videoul începe cu textul: Let me ne Frank (Lasă-mă să fiu Frank).

Kevin Spacey, 59 de ani, a revenit astfel în atenţia publicului pentru prima dată din octombrie 2017, când a fost acuzat de hărţuire sexuală. Din cauza asta el și-a pierdut rolul din House of Cards și diverse contracte.

Clipul a fost publicat pe 24 decembrie, aceeași zi în care a fost anunţat că a fost pus sub acuzare pentru molestarea unui băiat în vârstă de 16 ani în vara anului 2016 şi la mai bine de un an de la izbucnirea scandalului. La doar câteva ore după ce s-a aflat că prima înfăţişare la tribunal va fi pe 7 ianuarie, actorul a publicat videoul de mai sus.

Ca Frank Underwood, Kevin Spacey lansează acest monolog de peste trei minute. În acesta pare să ascundă două mesaje și o paralelă între ce crede lumea despre Spacey și despre Underwood. „Dacă n-am plătit pentru ceea ce știm amândoi că am făcut, sigur n-o să plătesc pentru ce n-am făcut”, mai zice el.

Pe de-o parte, Spacey critică decizia Netflix de a-l înlătura din ultimul sezon în urma acuzaţiilor cate i-au fost aduse. Pe de altă parte, dă o replică celor care îl dispreţuiesc din cauza presupusului său comportament inadecvat.

Cert e că 2019 va fi un an plin pentru Kevin Spacey. Pentru House of Cards nu va mai fi nimic. Ultimul sezon e fără Frank, iar Netflix a anunțat că nu mai continuă. Totuși, Netflix are dreptul de a difuza serialul, iar Media Rights Capital are drepturi asupra poveștii, personajelor și acțiunii. Așa că, poți spera la niște surprize.