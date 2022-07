Isărescu, șeful BNR, s-a răzgândit: parcă a uitat complet ce spunea acum două luni despre intrarea în recesiune

În urmă cu două luni, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, dădea asigurări că România nu se află în recesiune. Mai mult, la acel moment, oficialul își exprima îndoiala asupra posibilității ca economia noastră să intre într-un astfel de impas. Acum, lucrurile par să se fi schimbat, la fel și discursul șefului Băncii Naționale.

“Nu suntem şi nu cred că economia României va intra în recesiune. În jur de 2% creştere economică, cred că acolo vom ajunge. Mai depinde şi de anul agricol. Trecem printr-o criză şi avem şi un război la uşă. Agitaţia este specifică perioadelor de criză şi este de înţeles. Autorităţile ar trebui să transmită mai mult calm. Îndemn la calm. Mai bem un ceai de tei… Eu am băut un ceai de tei cu domnul Eugen Rădulescu (directorul direcţiei Stabilitate Financiară -n.red.). Nu ne strică ceva mai multă calmitate. Nu ne pregătim de nimic negru, lucrurile sunt sub control”, a declarat guvernatorul BNR la prezentarea raportului trimestrial asupra inflaţiei, din luna mai a acestui an.

Practic, așa vedea guvernatorul BNR situația noastră economică, în urmă cu doar două luni!

S-a schimbat foaia. Acum ni se spune că e de rău

Acum, se pare că asistăm la o deteriorare a economiei, fiindcă previziunile s-au înrăutățit.

„Există riscul de recesiune”, spune guvernatorul BNR Mugur Isărescu, referindu-se la economia globală, din care facem parte, desigur, și noi!

„Este o recesiune cu care ne-am întâlnit doar în anii 30. Suntem după o emisiune monetară mare la nivel mondial, secondată de o criză a preţurilor energetice şi la ţiţei, complicată de conflictul din Ucraina şi necesarul unui proces de… decarbonizare, ca să îi spunem aşa”, a mai precizat guvernatorul BNR, pe 3 iulie, în timpul briefingului de presă după ședința Băncii Naționale în care dobânda pe politica monetară a fost crescută cu un punct procentual, la 4,7%.

Recesiunea e un scenariu posibil și pentru analiștii Băncii Mondiale. De curând, instituția a redus marți prognoza de creștere globală cu aproape o treime, până la 2,9% pentru 2022, de la 5,7% în 2021. Față de previziunile anterioare, din ianuarie, așteptările sunt diminuate cu 1,2 puncte procentuale!

„Creșterea moderată va persista probabil pe tot parcursul deceniului din cauza investițiilor slabe în cea mai mare parte a lumii. În condițiile în care inflația se află acum la maxime de mai multe decenii în multe țări și se estimează că oferta va crește lent, există riscul ca inflația să rămână mai ridicată pentru mai mult timp”, a afirmat președintele Băncii Mondiale, David Malpass.

De asemenea, previziunile economice de primăvară, publicate de Executivul comunitar, arată că, atât în UE cât şi în zona euro, creşterea reală a PIB ar urma să fie de 2,7%, sub nivelul de 4% previzionat anterior. Se înrăutățesc, deci perspectivele economice!