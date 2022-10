iPhone 14 și iPhone 14 Pro, cele mai scumpe telefoane Apple din istorie: inflația și devalorizarea euro ”umflă” tehnologia americană

În urmă cu câteva săptămâni, Apple a organizat conferința de lansare a celor mai noi smartphone-uri din portofoliu. Este vorba de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max. În aparență, în SUA, acestea au aceleași prețuri ca cele practicate la iPhone 13. În realitate, pentru noi europeni, sunt mai scumpe ca niciodată.

În ultimele luni, am tot discutat de inflație, dar, de cele mai multe ori, am rezumat fenomenul la piața autohtonă. Practic, având în vedere inflația de 15% de pe meleaguri mioritice, din punctul de vedere al puterii de cumpărare, cei care care aveau 100 de lei acum un an, la momentul de față au rămas cu 85 de lei. Leul românesc reprezintă însă doar o mică parte a dezastrului economic cu care se confruntă românia la această oră. Cea mai dureroasă lovitură de fapt a fost simțită de euro, care, pentru prima oară în istorie, este cu mult sub dolarul american, iar probabilitatea să mai revină vreodată peste este infimă spre inexistentă.

Cum am ajuns să dăm o avere pe iPhone 14 și iPhone 14 Pro

Pe lângă faptul că iPhone 14 se va vinde ca pâinea caldă, va aduce un profit semnificativ mai generos în visteria Apple. În acest scop, va ajuta și faptul că euro este cu mult sub dolar, iar preventiv, prețurile sunt mai mari ca în anii trecut, atât în euro, cât și în lei. Ca referință, cel mai ieftin iPhone 14 costă la momentul de față 4899 de lei la iStyle și ajunge la aproape 7000 de lei în varianta cu 512GB.

Mult mai sus este iPhone 14 Pro Max, a cărui valoare de achiziție începe de la 7099 de lei, dar în versiunea cu 1TB de memorie internă, dai pe el 10.500 de lei sau peste ”o sută de milioane vechi”, după ce le place vârstnicilor să spună. Pentru comparație, iPhone 13 costă 4099 de lei ca preț de pornire, redus de la 4299 lei, cu mai mult de 100 de euro mai jos decât iPhone 14 chiar și cu prețul original.

Având în vedere că jumătate din veniturile Apple sunt din vânzări de telefoane, niciodată nu a fost mai evident că gigantul din Cupertino stă pe o mină de aur. Din punct de vedere realist, prețurile de la noi sunt mult mai mari decât inflația sau devalorizarea euro, compania lui Tim Cook și-a luat însă o marjă generoasă de siguranță ca să nu ajungă în situația de a scumpi prețul unui iPhone la câteva luni de la lansare.