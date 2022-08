iPhone 14 are o dată oficială de lansare: când se va desfășura conferința de toamnă de la Apple

După câteva luni de speculații legate de iPhone 14, Apple a confirmat în sfârșit data conferinței de lansare pentru următoarele smartphone-uri de top ale gigantului din Cupertino. Evenimentul este foarte aproape de conferințele din anii trecuți.

Următoarea conferință Apple este programată pe 7 septembrie 2022. La momentul respectiv, compania americană va dezvălui noua familie de telefoane din spatele titulaturii de iPhone 14, dar și o nouă generație de Apple Watch. Ca de obicei, conferința va avea loc la Apple Park începând cu 1PM ET sau 20:00 ora României.

iPhone 14 pe 7 septembrie

În prima jumătate a lunii septembrie, în fiecare an, Apple lansează o serie de noi telefoane. Anul acesta, lansarea va avea loc pe 7 septembrie. În urmă cu un an, vorbeam de 14 septembrie pentru aceeași conferință, chiar dacă acum 2 ani, evenimentul a avut loc pe 13 octombrie. Pe de altă parte, 2020 a fost și primul an al pandemiei și multe lucruri au întârziat atunci.

De această dată, în 2022, invitația Apple conține mesajul criptic ”Far out” (Foarte departe), deși se poate interpreta în foarte multe feluri și, cel mai probabil, pe asta a mizat și compania americană în momentul în care l-a inclus pe invitația la eveniment. Deși vorbim de o conferință fizică, este important de reținut că din 2020, aceasta a fost transmisă și online, în direct, să poată fi văzută de către oricine are o conexiune la internet.

În ceea ce privește lansarea efectivă, ne așteptăm în acest an să fie lansate patru noi modele de iPhone în cadrul conferinței, dispozitive foarte similare cu cele de acum un an, mai ales la nivel exterior. Este vorba de un iPhone 14 de 6,1 inci, un iPhone 14 Max de 6,7 inci, un iPhone 14 Pro de 6,1 inci și un iPhone 14 Pro Max de 6,7 inci. Există câteva speculații în piață legate de evitarea lansării unui iPhone 14 mini în 2022, având în vedere că iPhone 12 mini și iPhone 13 mini nu au reprezentat un succes răsunător.