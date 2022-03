Un deputat rus a declarat că Moscova a început să planifice o invazie a Ucrainei în urmă cu 12 luni. „Nu am pregătit aceasta, această operațiune în mod spontan”, a declarat miercuri membrul Dumei de Stat Rifat Șaikutdinov la Channel One TV.

„A fost în pregătire de un an, poate mai mult. Am înțeles ce se întâmplă și i-am avertizat în avans”, a spus el în remarcile la emisiunea zilnică de la Channel One Time Will Tell.