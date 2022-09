INTERVIU Tobi Ibitoye, finalist la “Vocea României”, despre industria muzicală din țara noastră

Industria muzicală din România face progrese pe an ce trece și este în continuă mișcare. Artiști, concerte, festivaluri, concursuri TV. Tobi Ibitoye activează în industria muzicală de la noi, a fost finalist la concursul “Vocea României” în 2015 și a cucerit inimile românilor cu vocea sa. Echipa Playtech a discutat cu el despre industria muzicală din România, despre pasiunea lui despre muzică, dar și despre un festival interesant care se va desfășura în curând.

Ediția a șaptea a festivalului multidisciplinar Unfinished înseamnă patru zile de workshop-uri, performance-uri, dezbateri, conversații și prezentări ce vor avea loc la București, în perioada 29 septembrie – 2 octombrie. Sub tema ediției „off-center”, artiști, arhitecți, mari gânditori, antreprenori, filosofi, biologi, matematicieni și nu numai vor explora conceptul de descentralizare în mai toate aspectele vieții. Alături de Casa Universitarilor, pe harta Unfinished își vor deschide ușile pentru evenimentele festivalului Sala Radio și Teatrul Bulandra.

Participarea la eveniment se face doar pe bază de aplicație, în schimbul celei mai valoroase monede – timpul – locurile fiind cu număr limitat. Te poți înregistra aici. Pentru cei care nu pot ajunge fizic la eveniment, festivalul se poate experimenta și online, doar cu înscriere în prealabil.

Ozana: Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru muzică?

Tobi Ibitoye: De când îmi amintesc, întotdeauna mi-a plăcut să cânt, de când eram copil… (și aici vine clasicul din toate timpurile) Am cântat și la biserică și am crescut cântând mereu. Când am venit în România, am început să merg la karaoke și să cânt din ce în ce mai mult. Încetul cu încetul, pasiunea mea a devenit profesie. În 2015, m-am trezit cântând la televiziunea națională din România într-un concurs de canto. Cred că această experiență a fost punctul de cotitură pentru mine. A fost locul care a trezit, în cele din urmă, pasiunea intensă pe care am avut-o întotdeauna pentru muzică.

Ozana: Cum și când ai venit în România și cum a fost experiența ta aici la începuturi? Cum te-au primit oamenii, ce ai învățat despre țară?

Tobi Ibitoye: Am venit în România la vârsta de 15 ani, în 2009, cu părinții mei, după ce tatăl meu a fost transferat la Ambasada Nigeriei în România. A fost și este încă o experiență minunată. Fără îndoială, a fost o provocare inițial, pentru că, indiferent de cât de calzi sunt oamenii, există totuși bariera lingvistică. Totuși, trebuie să menționez că, din momentul în care am început să învăț cele mai simple lucruri, de la „bună dimineața” până la „la revedere”, “căldura” a început să strălucească din ce în ce mai puternic. Au trecut peste 13 ani de atunci și mă distrez de minune.

Ozana: Povestește-mi cum a fost experiența la Vocea României.

Tobi Ibitoye: Sunt sigur că fiecare artist care iese dintr-o astfel de emisiune TV spune adesea asta, dar este adevărat: este o experiență care îți schimbă viața. Cred că aveam nevoie de o scenă și de un concurs de această amploare pentru a provoca artistul care a fost întotdeauna în mine. Adrenalina, presiunea și dorința de a fi adevărat și de a oferi, totuși, o performanță bună au un mod de a transforma o ființă umană în ceva aproape imposibil de descris în cuvinte. Mi-a plăcut fiecare moment din experiența la Vocea României și au fost atât de multe momente frumoase. Astăzi am un angajament neclintit față de artă, de la muzică la film și la teatru, iar totul a început pe acea scenă.

Ozana: Ai mai participat la un concurs de genul Vocea?

Tobi Ibitoye: Am avut ocazia să mă prezint în alte emisiuni TV concurs de acest gen, dar întotdeauna m-am hotărât să nu merg, deoarece simt că autenticitatea acelei experiențe inițiale nu ar putea fi reprodusă într-un alt concurs de același format. Am putut să învăț atât de multe într-un timp atât de scurt și nu aș fi putut să împărtășesc aceeași dorință de a învăța în același mediu. Dar m-am înscris la o emisiune de gătit și asta a fost foarte distractiv.

Ozana: Cum vezi muzica din România, referindu-mă la evoluție, calitate, public etc.

Tobi Ibitoye: Este o întrebare la care e foarte dificil de răspuns, deoarece nu există criterii de referință universal acceptate pentru a defini calitatea unei arte precum muzica. Muzica reprezintă o mulțime de emoții filtrate prin mințile și gândurile creatorului. Industria muzicală din România este în creștere, pentru că devine din ce în ce mai relevantă în fiecare zi. Dar nu cred că vreau să fiu tipul care definește în vreun fel calitatea muzicii sau calitatea publicului. Cred că, atât timp cât artiștii fac muzică care inspiră emoții oamenilor, de la bucurie la tristețe, de la distracție la solemnitate, cred că și-au făcut treaba și au făcut-o bine.

Ozana: Despre ce e festivalul Unfinished și dacă poți să ne spui ce vei face acolo, mai exact?

Tobi Ibitoye: Cred că Unfinished este nașterea unei noi culturi și a unui nou mod de a purta conversații despre probleme importante care ne interesează pe toți. Unul dintre cele mai importante medii de schimbare din istoria noastră ca ființe umane au fost conversațiile neconvenționale. A aduce minți asemănătoare, dar și minți care gândesc în contradictoriu în aceeași cameră, a face schimb de idei este o modalitate excelentă de a găsi echilibrul atât de necesar pentru dezvoltarea noastră comună. La Unfinished o să cânt. Îmi voi cânta inima și mă voi adresa tuturor frumuseților și ororilor care mă inspiră să creez.

Ozana: Ce înseamnă pentru tine off-center, tema festivalului de anul acesta?

Tobi Ibitoye: “Curios” este cuvântul care mă lovește de fiecare dată când mă gândesc la această temă. Curios despre ce înseamnă, de fapt, despre ce presupune și ce are de oferit. Este, de fapt, destul de provocator pentru mine, pentru că, din câte am învățat despre mine, pot concluziona cu încredere că singurul meu principiu fervent în viață este echilibrul, cu alte cuvinte bătălia către centru.

Ca atare, când mă gândesc la această temă, îmi imaginez cât de benefic ar fi să experimentezi o abordare complet diferită și în ce circumstanțe. Este o temă provocatoare. Cred că va fi nevoie de mai multe abordări decât una, mai multe extreme decât una și, așa cum am spus mai devreme, a putea vorbi despre toate acestea este absolut esențial pentru dezvoltarea noastră.

Ozana: Ce proiecte profesionale ai în prezent?

Tobi Ibitoye: Lucrez la multe proiecte în acest moment, despre unele pot vorbi public și despre altele nu. În prezent, finalizez munca la primul meu album și îmi dezvolt abilitățile de actor. În timp, totul va fi dezvăluit.

Ozana: Ce planuri de viitor ai?

Tobi Ibitoye: Nu-mi fac atâtea planuri, să fiu sincer. Îmi place să iau lucrurile pe rând, să-mi creez spațiu în mintea mea, pentru a fi cu adevărat implicat în moment. Îmi acord suficientă atenție la evoluția mea ca ființă umană și ca artist. Am visuri, scopuri, viziuni și dorințe, dar necesită multă muncă și răbdare, dăruire și perseverență. Pentru mine, acesta este planul. Să rămâi adevărat, să muncești din greu, să rămâi sănătos, fii dragoste, oferă dragoste și fă artă!