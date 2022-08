Top 10 cele mai frumoase cântece de dragoste din toate timpurile

Iubirea, acest sentiment puternic este atât un limbaj universal, cât și o sursă inepuizabilă de inspirație. Dragostea este și unul dintre cele mai populare subiecte muzicale. De aici, au ieșit multe cântece de dragoste superbe.

Mulți ascultători se identifică, se regăsesc și empatizează cu versurile uneori sfâșietoare ale melodiilor de “inimă albastră”. Desigur că există o listă imensă cu cântece de dragoste, dar în continuare am ales cele mai frumoase și premiate melodii de dragoste din istoria muzicii, cum am crezut mai bine de cuviință.

“Your Song” – Elton John (1970)

Primul succes american al lui Elton John l-a făcut să ajungă celebritatea internațională. Piesa iconică a fost scrisă de Bernie Taupin, textierul fidel al lui Elton, cu care s-a bucurat de o relație mai mult decât prietenoasă, dar niciodată romantică, de peste 50 de ani.

“Islands in the Stream” – Dolly Parton and Kenny Rogers (1983)

În ciuda faptului că au lucrat împreună de multe ori în timpul prieteniei lor de decenii, Dolly și Kenny nu au avut niciodată sentimente romantice unul pentru celălalt, indiferent de câte cântece au interpretat privindu-se profund în ochi.

“I Will Always Love You” – Whitney Houston (1992)

A fost scrisă și înregistrată pentru prima dată în 1973 de Dolly Parton, care a devenit o senzație cu versiunea ei country. Cântecul a primit o “a doua viață” după ce cântăreața Whitney Houston a făcut o interpretare plină de emoție pentru coloana sonoră a filmului din 1992 The Bodyguard. De fapt, versiunea contemporană a avut un impact și mai mare.

“L’hymne à l’amour” – Édith Piaf (1950)

Este, fără îndoială, una dintre cele mai romantice și tragice melodii din repertoriul francez. La Môme a scris aceste versuri pentru iubitul ei, Marcel Cerdan, care a murit într-un accident de avion în 1949, înainte ca ea să aibă timp să facă o înregistrare în studio a acestei piese. Édith Piaf a decis să păstreze textul original.

“Stand by Me” – Ben E. King (1961)

„Stand by Me” are peste patru sute de coveruri și este clasat printre primele cinci melodii cele mai interpretate pe scenă (cu aproximativ 11,6 milioane de interpretări înregistrate). Inspirat de imnul religios „Oh Lord, Stand by Me”, acest cântec rămâne un clasic atemporal.

„Every Breath You Take” – The Police (1983)

În 2019, Sting a primit un BMI Award pentru „Every Breath You Take”, după ce a devenit cea mai difuzată melodie din istoria radioului. Artistul și-a exprimat surprinderea față de percepția pozitivă a publicului asupra piesei. Pentru el, melodia este despre obsesia unei iubiri pierdute și gelozia care urmează.

„Still Loving You” – Scorpions (1984)

Nu cred că există persoană care să nu fi fredonat vreodată piesa aceasta. Sau să nu fi plâns pe ea. Acest cântec de dragoste pasional a avut un impact mare în mai multe țări, dar în special în Franța, unde a „explodat” numărul de nașteri.

„Wicked Game” – Chris Isaak (1989)

„Wicked Game” este unul dintre cele mai iconice cântece de dragoste din toate timpurile și, deși este adesea considerată o baladă despre dorința neîmpărtășită, cântărețul și compozitorul îl văd, mai degrabă, ca pe o poveste a atracției fizice față de o persoană toxică.

“(Everything I Do) I Do It for You” – Bryan Adams (1991)

Această melodie câștigătoare a unui Grammy, care a ajuns pe locul 1 în 30 de țări, a fost scrisă special pentru filmul Robin Hood: Prince of Thieves, cu Kevin Costner în rolul principal, și a fost inclusă pe cel de-al șaselea album al artistului canadian, Waking Up the Neighbours.

“I Don’t Want to Miss a Thing” – Aerosmith (1998)

Versurile acestei piese mitice (scrise de Diane Warren) au fost inspirate de James Brolin, care a mărturisit într-un interviu că nu a vrut să adoarmă niciodată pentru că îi era prea dor de Barbra Streisand.