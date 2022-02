INTERVIU Selly, despre ”Tabăra” și planurile de viitor pe YouTube: soluția să nu mai fie copiat

Selly (Andrei Şelaru) este un fenomen în online-ul românesc și chiar pe marile ecrane. Spider-Man și Matrix au fost îngropate la box office de Selly și 5Gang, cu filmul “Tabăra”. Filmul, regizat de Vali Dobrogeanu, cu Andrei Șelaru, Matei Dima/Bromania, Dia, Cristi Munteanu și Andrei Gavril în distribuție, a generat, în primul weekend pe marile ecrane românești, încasări de 1,53 milioane de lei. Selly ne-a vorbit despre succesul filmelor lui, dar vine și cu surprize: anunţă lucruri interesante pentru 2022.

La momentul lansării, „5 Gang: Un altfel de Crăciun” a depășit toate recordurile de popularitate și, după cum ai spus chiar tu, a fost cel mai vizionat film românesc din ultimii 24 de ani. Cum se compară biletele vândute atunci cu performanța înregistrată de “Tabăra”? Cât de mult a influențat pandemia aceste valori?

„Tabăra” a avut o performanță foarte bună la cinema, având în vedere contextul pandemic. Dacă ne referim la vânzări, sunt mai slabe cele la „Tabăra” decât cele de la primul film. Însă, având în vedere că în momentul de față se poate accesa cinematograful doar la o capacitate de 50% sau chiar, în unele locuri, 30%, noi suntem foarte mulțumiți cu rezultatele și le mulțumim, de asemenea, tuturor celor care și-au făcut timp și au venit să vadă filmul.

Primul film 5 Gang este disponibil pe Netflix pentru fanii tăi și ai trupei. Când estimezi că va ajunge și Tabăra pe Netflix sau la HBO?

Momenta, nu știm, suntem în discuții, însă nu putem să comunicăm nimic concret. Eu sper ca „Tabăra” să fie disponibil și pe o platformă de streaming, pentru a-l putea vedea și cei din străinătate și din Republica Moldova. Dar deocamdată nu avem nicio informație concretă în această privință.

Bănuiesc că detalii financiare ale înțelegerii cu Netflix se află sub contract. Poți însă să ne spui cât de complicat este să ai un film pe cel mai popular serviciu de streaming din lume? Te-au abordat ei, ai mai primit oferte din altă parte pentru streaming?

Sunt niște lucruri confidențiale aici, dar atât timp cât filmul are succes în cinema, platformele de streaming, în general, sunt atrase să-l difuzeze, după ce iese din cinema. Cu cât filmul are mai mult succes în box office, cu atât interesul din partea platformelor de streaming, evident, e mai mare.

Dacă mergem puțin în perioada trupei 5 Gang, dar și referitor la despărțirea voastră, care e privită cu tristețe de toți fanii, de ce o să-ți fie cel mai dor din perioada trupei 5 Gang?

De concerte, cu siguranță. Cel mai dor îmi va fi de concerte. O să mă gândesc nostalgic la turneele pe care le-am avut prin țară, multe zile de mers cu duba. S-au creat niște legături și niște amintiri foarte frumoase care cu siguranță vor rămâne. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar îmi place mult să fiu pe scenă, îmi place să apar în fața oamenilor. Nu știu dacă neapărat în concerte voi mai apărea, dar nu exclud nicio posibilitate.

Muzică ai bifat, cinematografie ai bifat, televiziune ai bifat. Ce alte pasiuni pe care le vei transpune în proiecte mai ai?

Vreau să iau ce am aplicat când am făcut Selly Show, care a fost un proiect foarte mare ca producție, și să folosesc cunoștințele pe care le-am dobândit atunci în videoclipurile mele de pe YouTube. Focusul meu anul acesta este să creez niște show-uri pe canalul meu de YouTube, exclusiv online, unde să avem o producție mai mare, scenarii mult mai bine puse la punct. Pe scurt, să ieșim din sfera asta de vloguri și să facem un content care să nu poată fi copiat atât de ușor și care să nu semene prea mult cu ce se face în rest pe YouTube. Primul proiect de genul acesta este seria “La muncă”, pe care o lansez la finalul acestei luni, pe canalul meu. E un reality show în care, în fiecare episod, încerc să mă angajez și să fac un job, alături de invitații speciali care diferă de la episod la episod. Avem ca job-uri, spre exemplu, curățat de geamuri pe o clădire înaltă, ceea ce e riscant și periculos. Avem, de asemenea, angajat la fast-food și tot felul de job-uri și situații amuzante în care interacționăm cu clienții. Au ieșit foarte cool filmările până acum și o să fie de succes, cred eu. Când o să iasă seria aceasta, oamenii vor înțelege mai bine care e viziunea mea pentru conținutul de pe YouTube din 2022.

Apropo de televiziune, ce s-a întâmplat cu Selly Show? Ce n-a mers, tu ai hotărât să închei proiectul?

A fost o decizie din partea mea să închei Selly Show. Este extrem de dificil să combini publicul de online cu cel de TV. E greu să mulțumești o plajă atât de largă de oameni, de la 15 la 45 de ani. Oamenii au diferite preferințe, gusturi, tipuri de umor. E imposibil să îi mulțumești pe toți, de aceea nici nu a funcționat Selly Show. În al doilea rând, un alt motiv pentru care nu a funcționat a fost că ne-am avântat cu capul înainte în ceva care era mult prea mare pentru noi, la momentul respectiv. Un late night show de genul acesta trebuie scris minut cu minut. Este foarte mult conținut care trebuie gândit și scris, de foarte multe ori se întâmplă de la sine. Majoritatea trebuie practicate și scrise. Dacă ne uităm la Jimmy Kimmel sau la alți oameni care fac asta în State, au echipe de 20-30 de writeri. Noi cu trei scriitori n-am fi putut să producem calitativ două ore de conținut în fiecare săptămână. Era, pur și simplu, un volum prea mare. Și, atunci, decât să facem ceva cu jumătate de măsură, am preferat să iau decizia de a pune stop si de a continua proiectele în online care merg foarte bine. Sunt, într-adevăr, proiecte mai mici, însă pe care le stăpânim și care au succes.

Având în vedere cât de greu este să faci bani din YouTube, academia ta de vlogging facilitează foarte mult întregul traseu. Cum simți că a mers acel proiect, va mai beneficia de actualizări în viitor?

Da, va beneficia de actualizări, însă cursul este destul de complet. Probabil vom introduce niște module în care să punem accentul pe celelalte rețele sociale, de genul TikTok, care a crescut destul de mult de când am lansat eu Academia de Vlogging. Și poate vom introduce și nișe de conținut, cum ar fi gaming sau tech. Însă momentan, cursul, pe partea de vlogging, e complet. Are opt ore de conținut care te trec prin toate etapele – filmare, editare, gestionarea situațiilor care pot apărea și, cel mai important, cum să faci bani din asta. E o piață foarte diferită în România față de alte țări și atunci ai nevoie să cunoști particularitățile pieței de publicitate de aici, de la noi (agenții, dealuri, branduri etc).

Ca o ultimă întrebare, dacă ai avea copii, la ce vârstă i-ai lăsa pe internet, Facebook, YouTube? Ai impune vreo limită vizavi de câte ore sau ce dispozitive să folosească? Poți să dai un sfat tinerilor părinți în acest sens, din experiența ta personală de viață? Din punctul tău de vedere, cât de benefică e tehnologia?

E greu să dau sfaturi, nu sunt în postura asta de părinte, dar cred că peste vârsta de trei ani. Tehnologia nu e benefică sau dăunătoare. Ea e o unealtă care poate să fie folosită bine sau prost. După trei ani cred că mi-aș lăsa copilul pe internet și aș pune o limită de ore pentru utilizarea dispozitivelor. Dar aici depinde de la caz la caz, ce face fiecare copil pe internet. Poți să înveți atât de multe lucruri sau poți să-ți pierzi timpul.