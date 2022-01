Spider-Man și Matrix, îngropate de Selly și 5Gang – cifrele care te ajută să înțelegi publicul românesc

În ultima lună, la nivel global, s-au lansat unele dintre cele mai așteptate producții ale anului, The Matrix Resurrection, Spider-Man: No Way Home sau The King`s Man: The Beginning. Românii, în schimb, preferă Tabăra, proiectul 5Gang cu Selly în frunte.

Dacă vrei să înțelegi mai bine nivelul publicului românesc de cinematografie, încasările din ultima lună de la cinematografele din întreaga țară funcționează ca o radiografie foarte bună. Nu de alta, dar românii tocmai au plasat pe primul loc al preferințelor o producție autohtonă cu Selly și 5Gang în rolul principal. Este vorba de filmul românesc de aventuri intitulat Tabăra.

Selly și 5Gang, în topul preferințelor românilor

Filmul Tabăra, regizat de Vali Dobrogeanu, cu Andrei Șelaru / Selly, Matei Dima / Bromania, Dia, Cristi Munteanu și Andrei Gavril în distribuție, a generat, în primul weekend pe marile ecrane românești, încasări de 1,53 milioane de lei, potrivit statisticilor agregate de Cinemagia.

Pe de altă parte, Spider-Man: No Way Home, cel mai mediatizat și popular film la nivel global, considerat de mulți ca fiind pelicula care a reînviat cinematografia în pandemie, în România este doar pe locul al doilea, după două săptămâni pe prima poziție a podiumului, cu încasări de un milion de lei.

Pe locul trei se află Clifford the Big Red Dog cu încasări de 580.848 de lei în weekendul de debut. Locul patru este ocupat de The Matrix Resurrection, al patrulea film din seria începută în 1999 cu Keanu Reeves, Jonathan Groff, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith și nu numai, în cădere două poziții cu încasări de doar 209.033 lei.

Locul al cincilea în box-office-ul românesc este ocupat de The King`s Man: Începutul, regizat de Matthew Vaughn, cu o distribuție formată din Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Ralph Fiennes, Matthew Goode, Tom Hollander și Rhys Ifans. Acesta a pierdut, de asemenea, două poziție de la o săptămâna la alta, la fel ca Matrix, ajungând la încasări de 189.693 de lei. Până la top 10, în România, mai avem Encanto, House of Gucci, The Hating Game, Sing 2 și Spencer.