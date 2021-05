Moon Knight, următorul serial Marvel de la Disney: actorii de top din spatele proiectului

Actorul Oscar Isaac din “Star Wars” și “Ex Machina” va juca în serialul de streaming Disney + și Marvel Moon Knight. Așteptatul serial a fost confirmat de Disney în 2019 la evenimentul său D23, împreună cu She-Hulk și Ms. Marvel.

Se zvonea încă din octombrie anul trecut că Isaac se află în negocieri pentru acest rol. Jeremy Slater, care a condus adaptarea The Umbrella Academy de la Netflix, va dezvolta serialul și va conduce echipa de scriere pentru Disney +, potrivit unui tweet postat de Marvel Studios.

Spectacolul îi va mai avea ca protagoniști pe May Calamawy (Together Together) si Ethan Hawke (Boyhood). Prezența lui Isaac, cunoscut pentru rolurile sale filme celebre, ar trebui să dea un plus de notorietate serialului.

Moon Knight este un personaj super-erou de tip mercenar din universul Marvel, care a apărut pentru prima dată în numărul din august 1975 al revistei de benzi desenate Werewolf by Knight.

În benzile desenate, el a avut numeroase alter ego-uri, de la un șofer de taxi, spre exemplu, la un milionar, pentru a-și duce la bun sfârșit lupta cu lumea interlopă, în special cu inamicul său Bushman.

Nu se știe încă o dată anume pentru apariția serialului. Cel mai probabil, se spune că va apărea anul viitor.

Marvel Eternals primește primul trailer: saga care va înlocui Avengers îți taie respirația

Încă o veste bună de la Marvel. Primul trailer al filmului Eternals dezvăluie o nouă perspectivă asupra următorului film Marvel Cinematic Universe.

Bazat pe personajele Marvel Comics, Marvel Eternals urmărește vechea echipă extraterestră de “Celestiali” care a trăit în secret pe Pământ de 7.000 de ani, dar trebuie să se reunească pentru a proteja lumea de ticăloșii „Devianți”. Filmul este regizat de Chloé Zhao, care a câștigat, cu Nomadland, cel mai bun film la Premiile Oscar, anul acesta.