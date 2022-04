Interviu cu un Vampir se întoarce, de data aceasta pe micile ecrane: cine sunt „noii” Brad Pitt și Tom Cruise

Un nou teaser trailer pentru serialul TV „Interviu cu un Vampir” oferă câteva detalii în plus asupra vieților întunecate ale vampirilor deja cunoscuți de public, Louis și Lestat. Nu te aștepta la multe, însă.

Romanul de debut, cu același nume, al regretatei Anne Rice, lansat în 1976, a primit recenzii mixte din partea criticilor, dar franciza „Cronicile Vampirilor” a obținut, de atunci, aprecieri nenumărate. Se poate spune că scrierile ei au devenit mai bune, pe măsură ce timpul a trecut, asemenea vinului.

În ciuda succesului francizei, Hollywood a pus ochii, de-a lungul timpului, doar pe două dintre filmele bazate pe romane. Cel mai cunoscut exemplu este adaptarea din 1994 a filmului „Interview with a Vampire”, cu Brad Pitt și Tom Cruise, în rolurile principale. A urmat adaptarea din 2002 a romanului „The Queen of the Damned”, ambele deținute de Warner Bros.

Achiziția de către AMC a drepturilor de franciză a dat o nouă viață seriei, ducând la producerea unei adaptări de opt episoade pentru „Interviu cu un Vampir”, serial programat să fie difuzat la sfârșitul anului 2022.

În urmă cu câteva luni, AMC a făcut publice câteva fragmente de la filmări, iar săptămâna trecută a dezvăluit noi imagini cu Lestat, interpretat de Sam Reid și Louis, interpretat de Jacob Anderson.

Noul „Interviu cu un Vampir” se va petrece mai aproape de momentul prezent

Scurtul și cripticul clip ascunde în mod intenționat detalii esențiale despre personaje și actori, evidențiind, în schimb, un personaj cu o pelerină, care se retrage în ceea ce pare a fi o casă colonială. Un automobil se află în afara clădirii, o dovadă suplimentară că seria va schimba cronologia originală și o va aduce mai aproape de prezent.

Rămâne de văzut dacă noul serial va reuși să aducă un omagiu atât scriitoare Anne Rice, cât și filmului care a făcut istorie în 1994, cu Pitt și Cruise, în rolurile principale.

Vezi teaser-ul mai jos, după cum urmează: