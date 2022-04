Inflație record. A trecut de pragul de 10%, pentru prima oară în ultimii 18 ani

Veste proastă pentru toți românii. Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2022 a trecut de două procente, fiind de 10%, la scurt timp după ce gazele au urcat cu 46%, iar alimentele s-au scumpit cu 11,2 % față de martie anul trecut, conform datelor transmise marți de Institutul Național de Statistică.

Inflația în România a trecut de 10%

Astfel că cel mai mult s-au scumpit gazele, cu mai mult de 46% într-un an, urmate îndeaproape de cartofi, combustibili, ulei și mălai, indică datele furnizate de INS. Din cauza creșterii indicelui prețurilor de consum peste așteptările Băncii Naționale și cu mult înafara țintei de inflație, BNR a fost obligată să scumpească banii, măsură care va duce și la creșterea ratelor la creditele în lei luate înainte de 2019 și ancorate la ROBOR.

Însă întreaga lume se confruntă cu inflația crescută accelerat, nu doar România, apelându-se la reducerea cheltuielilor, la economiile făcute în pandemie și sla scăderea temperatura din locuințe, indică datele unui sondaj făcut de ING și publicat vineri.

Recuperarea economică a României va încetini în anul curent, creșterea PIB-ului fiind estimată la sub 2% în acest an, pe măsură ce inflația distruge veniturile reale. În plus, politica monetară se va înăspri iar problemele lanțului de aprovizionare s-ar putea dezvolta în continuare, ne arată o analiză a economiștilor OTP Bank.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) estima, în data de 5 aprilie, când a a decis o nouă majorare a dobânzii-cheie, începând din 6 aprilie, că, „potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflației este așteptată să crească ceva mai pronunțat în următoarele luni decât s-a anticipat în luna februarie, sub impactul șocurilor pe partea ofertei”.

„Determinante pentru noua înrăutățire a perspectivei apropiate a inflației sunt majorările mult mai ample anticipate a fi consemnate de prețul combustibililor, și mai ales de prețurile alimentelor procesate, în principal sub influența creșterii mai puternice a cotațiilor țițeiului și a materiilor prime agroalimentare, pe fondul războiului din Ucraina și al sancțiunilor internaționale instituite. Efectele inflaționiste astfel exercitate sunt așteptate să prevaleze pe orizontul apropiat de timp, față de impactul dezinflaționist substanțial prezumat a fi generat de prelungirea cu încă un an a schemelor de plafonare a prețurilor la energia electrică și gazele naturale pentru consumatorii casnici. Incertitudini însemnate rămân, totuși, asociate modului de evaluare și de includere în calculul IPC a impactului acestor scheme”, preciza banca centrală.

Cele mai mari creșteri ale prețurilor de consum au fost, în martie 2022 la marfuri alimentare, de 11,2%, urmate de mărfuri nealimentare, de 11,86% și servicii, de 6,53%.

Însă scumpirea cea mai mare de la an la an a fost la gaze, de 46,49%, ținând cont de prevederile OUG nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece (noiembrie 2021 – martie 2022).