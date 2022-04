Incendiu la cea mai mare uzină chimică a Rusiei. Imaginile cu flăcările uriașe au fost distribuite masiv pe internet

Un incendiu uriaș a izbucnit la cea mai mare uzină chimică a Rusiei. Imaginile surprinse la fața locului arată fumul gros care iese din fabrica Dmitrievsky, situată în orașul Kineshma, la aproximativ 40o de kilometri est de capitala Moscova. Uzina este cel mai mare producător de solvenți chimici din țară și se află la aproximativ 950 km de granița cu Ucraina.

Incendiu masiv la cea mai mare uzină chimică din Rusia, la doar câteva ore după ce o instituție militară a luat foc, omorând șapte persoane. În prezent, nu se știe ce a provocat incendiul, dar are loc în aceeași zi în care a luat foc Institutul de Cercetare pentru rachete din Rusia. Cel puțin șapte oameni și-au pierdut viața și alți 30 au fost răniți.

Uzina chimică Dmitrievsky se descrie ca fiind cel mai mare producător de acetat de butil și solvenți industriali din Rusia și Europa de Est. De asemenea, este furnizorul unei game largi de produse chimice și petrochimice în Federația Rusă și în lume. Produsele sale sunt folosite în industria vopselei și lacurilor, cauciucului, pielii și alimentației. Imaginile cu flăcările au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, dar autoritățile încă nu au confirmat dacă există victime, scrie The Mirror.

🧵BREAKING: Russia – Dmitrievsky Chemical Plant burned down today on the outskirts of Moscow. This is the largest Russian manufacturer of chemical solvents. Located 250 miles EAST of Moscow. We are beginning to see a pattern develop. pic.twitter.com/537LLI2JR7

