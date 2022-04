A luat foc Institutul de Cercetare pentru rachete din Rusia. Cel puțin 6 morți și 30 de răniți

Cel puțin sase persoane şi-au pierdut viaţa după ce un incendiu puternic a izbucnit, joi, 21 aprilie, la Institutul Central de Cercetare al Trupelor de Apărare Aerospațială din Rusia. Clădirea se află pe strada Afanasy Nikitin din centrul orașului Tver, din apropiere de Moscova. Mai mulți angajați ai Institutului de Cercetare pentru rachete au fost nevoiți să sară pe ferestrele de la etajele superioare, pentru a se salva din calea flăcărilor care au cuprins 1.000 de metri pătrați de spațiu.

Autorităţile locale au transmis că 27 de persoane au fost rănite, iar agenţia de ştiri TASS a relatat, citând serviciile de urgenţă, că cel puţin 10 oameni sunt dați dispăruți.

În imaginile de la fața locului, care au circulat pe reţelele sociale rusești, se observă o coloană groasă de fum şi flăcări ieşind pe ferestrele complexului. Pentru stingerea focului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri și un elicopter. Din cauza incendiului, acoperișul institutului s-a prăbușit pe toată suprafața clădirii.

Potrivit unui purtător de cuvânt al echipajului Ambulanței, „unele dintre victime au inhalat fum, altele au avut vânătăi și răni, în timp ce mulți au sărit de la ferestre”. Se pare că incendiul a avut loc la etajul al doilea al clădirii, dar focul s-a extins rapid la trei etaje. Personalul instituției științifice a Ministerului rus al Apărării a fost evacuat.

Se crede că, în urma incendiului, acoperișul s-a prăbușit pe întreaga suprafață a clădirii. Potrivit departamentului regional de urgență, nu există nicio amenințare că flăcările s-ar putea extinde la clădirile învecinate. Investigațiile primare sugerează că o posibilă cauză a incendiului ar fi cablurile vechi.

Acest institut face cercetare în domeniul spaţial, inclusiv la un sistem de apărare aeriană unificat pentru blocul CSI (Comunitatea Statelor Independente) format din fostele republici sovietice, potrivit Ministerului rus al Apărării. Ar fi dezvoltat sisteme de rachete „Iskander” și „S-400” pentru armata rusă.

