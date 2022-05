În timp ce unii și-au băgat bijuteriile la ament pentru masa de Paște, alții s-au îmbogățit

Pentru fiecare român e deosebit de important să aibă masa îmbelșugată, cel puțin la marile sărbători de peste an. Chiar dacă în majoritatea zilelor mănâncă fiecare ce poate, în zilele de Paște, Crăciun sau An Nou, cu toții vrem să savurăm cât mai multe bunătăți și să ne simțim cât mai bine. Pentru a realiza acest lucru, unii dintre noi își duc bunurile de preț la amanet, iar alții se împrumută de la vecini sau familie. Așa a fost și la Paștele din acest an, doar că a existat și reversul medaliei, respectiv oameni care au făcut profituri uriașe.

Se pare că magazinele românești au dat lovitura la aceste sărbători pascale. Chiar dacă prețurile s-au majorat considerabil, românii n-au făcut rabat de la obicei și au pus în coș tot ce le-a poftit inima. De la băuturi, dulciuri, carne, cozonaci gata preparați, prăjituri, nimic nu a scăpat necumpărat de ai noștri! Ei bine, acest comportament al nostru s-a reflectat cât se poate de clar în cifrele încasărilor magazinelor din toată țara.

Cine a făcut bani frumoși

Rapoarte oficiale, proaspăt date publicității, indică faptul că retailerii au încasat de Paște cu 51% mai mult decât în 2019 și cu 28% peste anul trecut.

O analiză a celor de la Retail Zoom arată că magazinele noastre s-au bucurat de un real succes anul acesta, de Paște. Vânzările au fost mai mari, prețurile și ele mai piperate!

Potrivit sursei citate, se pare că valoarea totală a vânzărilor de Paște din 2022, înregistrată pentru aproximativ 200 de categorii de produse alimentare, nealimentare și țigări a fost cu 28% mai mare decât cea din 2020 și cu 51% mai mare decât cea din 2019.

De asemenea, vânzările din săptămânile premergătoare Floriilor și Paștelui au păstrat tradiția creșterilor prin extinderea sortimentului din coșurile de cumpărături, dar și prin stocuri mai mari de achiziție, suplimentar creșterilor de prețuri.

Se pare că și ridicarea restricțiilor a influențat comportamentul de consum al celor ce au trecut pragul magazinelor în perioada sărbătorilor pascale. Tragem această concluzie ținând cont de faptul că produsele cu cele mai mari creșteri ale vânzărilor sunt destinate anul acesta socializării și îngrijirii personale (creșteri de 71% la produsele de înfrumusețare), urmate de saltul valoric al creșterilor de prețuri pentru ulei și margarină (49%), apoi de mâncarea gata preparată, ce menține trendul de creștere și se consolidează și în aceasta perioadă (36%).