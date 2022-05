În plină criză mondială, românii se împrumută masiv de la bănci: sumele pe care le iau sunt amețitoare

Omenirea se confruntă în ultimii doi ani cu multiple crize, în special cauzate de pandemia de coronavirus. Chiar dacă provocările sunt mari și diverse, românii nu renunță la împrumuturile bancare.

Conform datelor puse la dispoziție de bănci, în 2020 și 2021 băncile românești au acordat credite noi de 195 de miliarde de lei. Cifrele au fost transmise marți de Gabriela Folcuţ, director executiv la Asociaţia Română a Băncilor (ARB).

Oficialul ARB precizează că această sumă uriașă a fost accesată de români în condiţiile în care soldul total al creditului neguvernamental era la finele lunii decembrie la 330 de miliarde de lei.

Pandemia a adus schimbări importante în comportamentul clienților în raport cu băncile. S-a resimțit o puternică accelerare a proceselor de digitalizare, iar consumatorii au fost mai tentați să acceseze serviciile online puse la dispoziție de instituțiile bancare care își desfășoară activitatea pe piața de profil din țara noastră.

Practic, pe fondul crizei sanitare, s-a dezvoltat la un nivel impresionant digitalizarea în sectorul bancar românesc, iar acest proces vine cu avantaje atât pentru consumatori, cât și pentru bănci. Printre cele mai apreciate beneficii amintim timpul economisit, faptul că serviciile sunt disponibile în permanență, iar băncile își permit să reunțe, treptat, la casierii și să implementeze programe digitale ce le ajută să reducă din cheltuieli.

„Noi, la Asociaţia Română a Băncilor, am cercetat zona aceasta şi am constatat că după primul an de pandemie am avut deja 47% dintre consumatori care au apelat la serviciile şi produsele bancare online, 100% online. 19% au mers atât pe online, cât şi pe offline, şi un procent de 34%, care este dedicat interacţiunii fizice cu banca şi ca atare este partea aceea care probabil pe termen scurt şi mediu, poate şi pe lung, va rămâne dedicată interacţiunii cu funcţionarul bancar”, a afirmat Gabriela Folcuţ.