Regrete tardive pentru românii împrumutați la bănci: încă un moment de cumpănă peste ei

Trăim zile în care românii datori la bănci regretă profund decizia pe care au luat-o, mai ales dacă nu au avut inspirația de a contracta credite cu dobândă fixă.

Puseul inflaționist din prezent se resimte și în sectorul bancar. Băncile comerciale sunt nevoie să majoreze dobânzile, pe măsură ce ROBOR parcă nu se mai oprește din creștere.

Săptămâna a debutat cu doborârea unui prag psihologic și continuă în aceeași manieră

Ziua de luni ne-a adus un ROBOR la trei luni trecut de pragul psihologic de 5%, iar indicele, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, nu s-a oprit din creștere nici marți.

Pe 3 mari, Banca Națională a României a afișat că ROBOR la trei luni a ajuns la 5,07% pe an, de la 5,01% cât a fost luni.

Un nivel mai mare a fost înregistrat în data de 2 aprilie 2013, când acesta s-a situat la 5,17% pe an.

Sunt creșteri și la ceilalți indici. De exemplu, ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la pragul de 5,21% pe an, de la 5,13% luni, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 5,27% pe an, de la 5,19% pe an anterior.

Dobânzile vor continua să urce

Banca Națională a României anticipează că încă nu am atins apogeul inflaționist, așteptat să aibă loc de-abia în lunile de vară, când rata anuală a inflației va sări de nivelul de 11,2% previzionat anterior. În încercarea de a lupta cu inflația, analiștii se așteaptă ca BNR să majoreze din nou rata dobânzii pe politica monetară, ceea ce înseamnă un nou șoc pentru dobânzile practicate de băncile comerciale de pe piață.

Mai mult, situația nu e roz nici în plan european, specialiștii susținând că și Banca Centrală Europeană pregătește, după ani buni, o intervenție similară pe piața monetară europeană.

Acestea fiind spuse, e indicat ca românii ce vor să se împrumute de la bănci în perioada următoare, să acceseze finanțări cu dobândă fixă și, dacă au credite deja în derulare, să deschidă o discuție cu banca pentru a identifica posibilitățile de a trece de la dobândă flexibilă la dobândă fixă.