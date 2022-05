În adâncurile Pământului, două lumi înfiorătoare, confirmate. Rușii au încercat să ajungă la ele

În adâncurile Pământului, există două lumi înfiorătoare, acolo unde presiunea este extrem de crescută, iar temperaturile ajung la peste 1.800 de grade Celsius.

Mantaua inferioară este cea care asigură decorul acestei lumi, fiind stratul de rocă de deasupra nucleului Pământului. Această masă solidă este o altă lume, un loc în care se regăsesc cristale și tone de diamante, dar și minerale care nu se pot regăsi la suprafață.

Într-adevăr, cele mai abundente roci din acest strat, bridgmanite și davemaoit, sunt în mare parte misterioase pentru oamenii de știință. Ei au nevoie de presiunile ultra-înalte unice pentru interiorul planetei pentru a se dezvolta .

Aceste minerale pot fi văzute în forma lor naturală doar atunci când sunt prinse în diamantele care sunt aduse la suprafață. Chiar și atunci, cum ar arăta de fapt aceste cristale în adâncul Pământului este imposibil de prezis, deoarece proprietățile lor fizice sunt atât de modificate de presiunile sub care există de obicei.

Între timp, „oceanul” îndepărtat nu conține nicio picătură de lichid. În schimb, este făcut din apă prinsă în olivina minerală, care reprezintă mai mult de 50% din mantaua superioară. La niveluri mai profunde, se transformă în cristale de ringwoodit albastru indigo.

Structurile acestor lumi au o lățime de mii de kilometri și ocupă 6% din volumul întregii planete. Estimările înălțimii lor variază, dar unul găsit sub Africa și cunoscut sub numele de „Tuzo”, se crede că are o înălțime de până la 800 km.

Al doilea, „Jason” sub Pacific s-ar putea extinde cu 1.800 km în sus. Formele lor deformate sunt modelate în jurul miezului Pământului ca două amibe care se agăță de un fir de praf. În mod esențial, înțelegerea acestora ar putea ajuta la dezlegarea unora dintre cele mai durabile mistere ale geologiei, cum ar fi modul în care s-a format Pământul, soarta finală a planetei „fantomă” Theia și prezența inexplicabilă a vulcanilor în anumite locații de pe glob.

În 1970, Uniunea Sovietică s-a angajat în ceea ce a fost, probabil, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de explorare din istoria omenirii. Rușii au încercat să foreze cât mai departe posibil în scoarța terestră. Acest strat solid de rocă, care se află deasupra mantalei în mare parte solidă și, în cele din urmă, a nucleului parțial topit al Pământului, fiind singura parte a planetei care a fost văzută vreodată de ochii oamenilor.

Până în august 1994, forajul Kola Superdeep, amplasat în mijlocul unei întinderi sumbre de tundra arctică din nord-estul Rusiei, a atins adâncimi uluitoare, întinzându-se la aproximativ 12.260 m sub pământ, dar apoi burghiul s-a blocat.

Când au început, echipa care conducea proiectul a făcut predicții despre ceea ce se așteptau să găsească, în special că Pământul se va încălzi cu un grad la fiecare 100 m spre centrul său. În curând a devenit clar că nu a fost cazul, iar la mijlocul anilor 1980, când au ajuns la 10 km, erau deja 180 de grade Celsius, aproape dublu față de cele așteptate.

În aceste condiții extreme, granitul a încetat în cele din urmă să mai fie forabil. Se comportă mai mult ca plastic decât ca rocă. Experimentul a fost oprit și nimeni nu a reușit să treacă pragul crustei până în prezent. Singurul indiciu rămas al existenței forajului Kola este un capac de metal ruginit înfipt în pământ.

Seismologia implică studierea undelor de energie produse de mișcarea bruscă a solului în timpul unor evenimente masive precum cutremure. Acestea includ așa-numitele „valuri de suprafață”, care sunt superficiale, și „unde ale corpului”, care călătoresc prin interiorul Pământului.

Analizând diferitele modele de valuri care rezultă, ei pot începe să pună cap la cap ceea ce s-ar putea întâmpla pe sute de kilometri sub picioarele noastre. Aceste caracteristici au permis geofizicianului danez Inge Lehmann să facă o descoperire majoră în 1936.

Cu șapte ani mai devreme, un cutremur mare în Noua Zeelandă a dus la un rezultat seismic surprinzător: un tip de undă corporală, care poate călători prin orice material. Între timp, un alt tip, despre care se știa că nu poate traversa lichide, nu reușise să treacă.

Lumile ascunse din adâncurile Pământului

Acest lucru a răsturnat credința de lungă durată că miezul este în întregime solid și a condus la teoria modernă că există un interior solid învelit într-un strat exterior lichid. În cele din urmă, metoda a fost rafinată, ceea ce înseamnă că a fost posibil nu numai să privim sub suprafața Pământului, ci și să vizualizăm adâncurile sale ascunse în trei dimensiuni.

Deși mantaua era considerată anterior ca un strat omogen, geologii au detectat două regiuni colosale în interiorul ei, una care se întinde pe Africa și una sub Oceanul Pacific, unde valurile de cutremur întâmpină rezistență și încetinesc.

Acestea sunt marile provincii cu viteză redusă de forfecare. Un studiu a constatat că aveau pante ascuțite pe alocuri. În mijlocul dezbaterii despre aspectul lor, trăsăturile au ajuns să fie cunoscute sub denumirea de blobs. Dar aspectul uluitor al acestora nu este nimic în comparație cu confuzia din jurul modului în care s-au format, sau chiar din ce sunt făcute.

Un indiciu a apărut dintr-o altă sursă de nedumerire de lungă durată. Dacă acestea sunt făcute din același material ca și restul mantalei Pământului, ele încalcă o lege fundamentală a fizicii. Asta pentru că bloburile par să fie simultan mai fierbinți decât roca din jur și mai dense.

Ca rezultat, se crede că bloburile trebuie să aibă o compoziție chimică diferită de roca din jur. În 2014, o echipă internațională de geologi a calculat că acest tip de blob ar putea dura cu ușurință trei miliarde de ani, chiar dacă mantaua Pământului se învârte mereu ușor, pe măsură ce părțile mai calde se ridică și cele mai reci coboară.

O altă posibilitate este ca bloburile să fi fost formate prin procese tectonice. Pe măsură ce copiii învață la școală, scoarța terestră este crăpată în plăci tectonice, care se mișcă în mod constant și alunecă una sub alta. Cercetările sugerează că, dacă adunăm cantitatea totală de crustă care s-a topit vreodată înapoi în adâncul Pământului, aceasta se ridică la 7-53% din volumul planetei.

O a treia propunere este că mult timp după ce s-a format Pământul, fierul s-a scurs cumva din miezul Pământului și a ajuns în manta. Acest lucru a fost încorporat în stâncă în unele zone, ceea ce a dus la dezvoltarea bulelor ciudate.

Este un fapt puțin cunoscut că există de fapt trei corpuri cerești în micul nostru petic din Sistemul Solar: Pământul, Luna și Theia. Astăzi, aceasta din urmă este puțin mai mult decât o fantomă, după ce s-a izbit de planeta noastră acum 4,5 miliarde de ani.

Timp de zeci de ani, s-a crezut că atunci când această planetă mică de dimensiunea lui Marte s-a ciocnit cu Pământul, resturile rezultate, în mare parte de pe cealaltă planetă în sine, s-au unit pentru a forma Luna. Dar există probleme cu această idee, cum ar fi faptul că Pământul și Luna au semnături chimice similare, ca și cum ar fi fost create din același material.

În schimb, cercetătorii au sugerat o alternativă. După ce s-a izbit de Pământul timpuriu, Theia s-a amestecat cu conținutul său interior, făcând parte din manta. Între timp, Luna s-a format nu din planeta extraterestră în sine, ci din cioburi de pământ care au explodat.

Majoritatea celor mai faimoase puncte de aprindere geologice din lume, cum ar fi Inelul de Foc, un lanț de vulcani lungi de 25.000 de mile care înconjoară Oceanul Pacific, se găsesc deasupra locurilor în care plăcile tectonice se întâlnesc și se împing pentru spațiu.

Dar în mod ciudat, unele zone extrem de active nu urmează acest model. Insulele Hawaii, din Oceanul Pacific de Nord, găzduiesc șase vulcani activi, precum și câmpuri extinse de lavă. O observație intrigantă este că bloburile Pământului stau bine de fiecare parte a axei, sugerând că fie au migrat acolo din cauza învârtirii pământului, fie influențează modul în care o face.

Așadar, deși bloburile din adâncul Pământului sunt încă la fel de derutante ca întotdeauna, ele sunt deja pregătite să dezvăluie unele dintre secretele planetei noastre și posibil chiar unele dintr-o lume extraterestră de mult pierdută.