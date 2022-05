FOTO Cel mai mare telescop James Webb a realizat o fotografie impresionantă: ce au în plan cercetătorii

Telescopul spațial James Webb este aproape gata pentru a începe observațiile științifice. Cel mai mare și cel mai puternic telescop construit vreodată al NASA tocmai a făcut o fotografie gigantică a unei galaxii învecinate și a transmis-o înapoi pe Pământ, în timp ce se instalează în noua sa “casă” din spațiul profund.

Conform Associated Press, telescopul de zece miliarde de dolari ar trebui să înceapă să adune imagini științifice în iulie. Între timp, noua imagine uriașă pe care a trimis-o cercetătorilor, care termină alinierea celor 18 oglinzi ale lui Webb, este uimitor de mult mai detaliată decât cele anterioare.

Andras Gaspar, un astronom, a distribuit pe Twitter o imagine care compară cea mai recentă imagine Webb cu ultimele două telescoape care au fotografiat aceeași locație, WISE și Spitzer. Imaginea din extrema dreaptă este Webb și, deși nu este finală, este deja mult mai clară decât predecesorii săi.

Noile capodopere ale lui Webb sunt aproape aici, dar NASA încă păstrează prima sa țintă științifică un mare secret.

S-a teoretizat anterior că agenția spațială ar fi putut alege o propunere care să includă un semn istoric la prima imagine captată de telescopul spațial Hubble. Hubble este în general considerat cel mai direct predecesor al lui Webb și putem vedea că NASA a comparat deja imagini mai vechi ale acelorași galaxii cu performanța Webb.

Recent, oamenii de știință au finalizat cea mai recentă fază de aliniere a telescopului, numită „fazare fină”. Cu alte cuvinte, telescopul și-a aliniat perfect cele 18 segmente de oglindă hexagonale, pentru a se focaliza pe o singură stea strălucitoare. Rezultatele sunt chiar mai bune decât se așteptau oamenii de știință. După cum notează NASA în comunicatul său de presă, „fiecare parametru optic care a fost verificat și testat are performanțe la, sau peste, așteptări”.

De asemenea, nu au existat „probleme critice și nicio contaminare măsurabilă sau blocaje în calea optică a lui Webb”, potrivit NASA. „Am aliniat și concentrat complet telescopul pe o stea, iar performanța depășește specificațiile”, a declarat Ritva Keski-Kuha, director adjunct al telescopului optic. „Acum știm că am construit telescopul potrivit”.

Thank you to @gbrammer for pointing out that the Spitzer SAGE survey took IRAC images of this region! I completely missed this. Check out the evolution of Infrared Space Telescopes! pic.twitter.com/BjrbAgk4ND

— Andras Gaspar 🌻🇺🇦 (@AndrasGaspar) April 29, 2022