Cât a costat construcția catedralei Sagrada Familia și cine plătește lucrările. De ce inaugurarea turnului principal de către Papa Leon este un moment istoric pentru Biserica Catolică

La intrarea în lăcașul de cult, atenția este captată imediat de multitudinea de simboluri religioase, personaje și scene biblice care acoperă fațadele. Complexitatea operei este atât de mare încât nici cei care lucrează zilnic aici nu susțin că au observat totul.

Monseniorul Josep Maria Turull, rectorul bazilicii, a explicat că Antoni Gaudí era conștient că proiectul său nu va putea fi finalizat într-un timp scurt și că avea nevoie de sprijin financiar constant pentru continuarea lucrărilor.

„Cât voi trăi?”, se întreba Gaudí, „cât să termin o fațadă”. Așa că a început cu fațada Nașterii, cea mai plină de bucurie, pentru ca oamenii, văzând frumusețea ei, să fie încurajați să doneze bani pentru finalizarea lucrărilor. Și, după cum se poate vedea, a reușit. Și-a atins obiectivul”, a declarat rectorul bazilicii.

Descoperiri noi chiar și pentru cei care cunosc monumentul

Deși conduce bazilica de opt ani, Josep Maria Turull spune că încă găsește elemente pe care nu le observase anterior. Potrivit acestuia, experiența este asemănătoare și pentru turiștii sau credincioșii care trec pragul monumentului.

Printre obiectele păstrate în interior se află și relicve donate de-a lungul timpului. Unele dintre acestea au o vechime considerabilă și sunt expuse în spații special amenajate.

„Partea asta a acestor vitrine este folosită pentru păstrarea relicvelor noastre, deoarece sunt obiecte sacre și demne de venerație. Aici avem această relicvă, probabil datând din secolul al XVII-lea, realizată în stil baroc. A fost donată de o familie, care a considerat că acesta este cel mai potrivit loc pentru ea”, a explicat Josep Maria Turull.

Complexitatea bazilicii este unul dintre motivele pentru care monumentul continuă să stârnească interesul publicului. Fiecare colț al construcției ascunde simboluri și referințe care completează povestea gândită de Gaudí.

Construcția catedralei Sagrada Familia a costat aproximativ 400-700 de milioane de euro de-a lungul timpului. Proiectul nu primește fonduri guvernamentale sau de la Biserică, ci este finanțat exclusiv din donații private și din vânzarea biletelor către milioanele de turiști care vizitează anual monumentul.

Detaliul surprinzător ascuns pe Fațada Patimilor

Una dintre cele mai impresionante zone ale bazilicii este Fațada Patimilor, orientată spre vest. Aceasta se remarcă printr-un stil sobru și dramatic, diferit de atmosfera transmisă de Fațada Nașterii.