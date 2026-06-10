Cât a costat construcția catedralei Sagrada Familia și cine plătește lucrările. De ce inaugurarea turnului principal de către Papa Leon este un moment istoric pentru Biserica Catolică
Barcelona se pregătește pentru un eveniment cu o semnificație aparte pentru lumea catolică. Papa Leon este așteptat să ajungă la celebra bazilică Sagrada Familia pentru a inaugura, printr-o binecuvântare, turnul principal al impresionantului edificiu proiectat de Antoni Gaudí. Vizita are loc într-un moment special pentru unul dintre cele mai cunoscute monumente religioase din lume, un loc care continuă să fascineze milioane de oameni și să dezvăluie noi detalii chiar și celor care îl cunosc cel mai bine.
Sagrada Familia, o construcție care continuă să surprindă
Bazilica Sagrada Familia este considerată una dintre cele mai spectaculoase opere arhitecturale realizate vreodată. În fiecare an, monumentul atrage milioane de turiști, iar bogăția detaliilor sculptate îi face pe mulți vizitatori să descopere ceva nou la fiecare revenire.
La intrarea în lăcașul de cult, atenția este captată imediat de multitudinea de simboluri religioase, personaje și scene biblice care acoperă fațadele. Complexitatea operei este atât de mare încât nici cei care lucrează zilnic aici nu susțin că au observat totul.
Monseniorul Josep Maria Turull, rectorul bazilicii, a explicat că Antoni Gaudí era conștient că proiectul său nu va putea fi finalizat într-un timp scurt și că avea nevoie de sprijin financiar constant pentru continuarea lucrărilor.
„Cât voi trăi?”, se întreba Gaudí, „cât să termin o fațadă”. Așa că a început cu fațada Nașterii, cea mai plină de bucurie, pentru ca oamenii, văzând frumusețea ei, să fie încurajați să doneze bani pentru finalizarea lucrărilor. Și, după cum se poate vedea, a reușit. Și-a atins obiectivul”, a declarat rectorul bazilicii.
Descoperiri noi chiar și pentru cei care cunosc monumentul
Deși conduce bazilica de opt ani, Josep Maria Turull spune că încă găsește elemente pe care nu le observase anterior. Potrivit acestuia, experiența este asemănătoare și pentru turiștii sau credincioșii care trec pragul monumentului.
Printre obiectele păstrate în interior se află și relicve donate de-a lungul timpului. Unele dintre acestea au o vechime considerabilă și sunt expuse în spații special amenajate.
„Partea asta a acestor vitrine este folosită pentru păstrarea relicvelor noastre, deoarece sunt obiecte sacre și demne de venerație. Aici avem această relicvă, probabil datând din secolul al XVII-lea, realizată în stil baroc. A fost donată de o familie, care a considerat că acesta este cel mai potrivit loc pentru ea”, a explicat Josep Maria Turull.
Complexitatea bazilicii este unul dintre motivele pentru care monumentul continuă să stârnească interesul publicului. Fiecare colț al construcției ascunde simboluri și referințe care completează povestea gândită de Gaudí.
Construcția catedralei Sagrada Familia a costat aproximativ 400-700 de milioane de euro de-a lungul timpului. Proiectul nu primește fonduri guvernamentale sau de la Biserică, ci este finanțat exclusiv din donații private și din vânzarea biletelor către milioanele de turiști care vizitează anual monumentul.
Detaliul surprinzător ascuns pe Fațada Patimilor
Una dintre cele mai impresionante zone ale bazilicii este Fațada Patimilor, orientată spre vest. Aceasta se remarcă printr-un stil sobru și dramatic, diferit de atmosfera transmisă de Fațada Nașterii.
La zeci de ani după moartea lui Antoni Gaudí, sculptorul Josep Maria Subirachs a fost cel care a realizat decorarea acestei părți a monumentului. Printre reprezentările asociate suferinței și sacrificiului lui Isus, artistul a introdus și un element care atrage atenția multor vizitatori.
„Josep Maria Subirachs a sculptat, pe această fațadă a Patimilor, un detaliu observat de toată lumea, deși atenția ar trebui să se concentreze mai mult pe crucea care simbolizează moartea și învierea lui Isus. Acest detaliu este ceea ce mulți numesc «sudoku», însă, de fapt, nu este un sudoku, ci mai degrabă un pătrat magic, imaginea unui pătrat magic pe care Albrecht Dürer l-a lăsat într-o gravură intitulată «Melencolia I»”, a explicat rectorul bazilicii.
Procesul de canonizare al lui Antoni Gaudí continuă la Vatican
Evenimentul la care va participa Papa Leon are loc într-o perioadă importantă și pentru moștenirea spirituală a lui Antoni Gaudí. Vaticanul continuă procesul început în urmă cu zeci de ani pentru declararea arhitectului drept sfânt.
Un pas important a fost făcut în aprilie 2025, când Papa Francisc l-a declarat pe Gaudí „venerabil”. Este prima etapă oficială din drumul către canonizare.
În prezent, Biserica analizează în continuare dacă arhitectul a săvârșit miracolele necesare pentru continuarea procesului. Astfel, numele celui care a proiectat Sagrada Familia rămâne în atenția Vaticanului, în timp ce opera sa continuă să fie unul dintre cele mai admirate monumente religioase din lume.