În 2023, rămânem fără Call of Duty: explicația deciziei radicale

Se pare că Activision este îngrijorat că lansează jocuri prea repede.

S-ar putea să aștepți ceva timp până va fi lansat următorul joc Call of Duty după acest an. Activision amână lansarea Call of Duty din 2023, după ce Vanguard „nu a îndeplinit” obiectivele de vânzări. Se pare că directorii se tem că lansează jocuri din franciză prea repede și că Black Ops Cold War ar fi scăzut cererea pentru un nou titlu. Warzone free-to-play ar fi putut afecta, de asemenea, vânzările versiunilor plătite.

Activision pare că lucrează la proiecte care ar acoperi absența, inclusiv un nou joc online gratuit, precum și o mulțime de conținut suplimentar pentru jocul emblematic Call of Duty, care va sosi la sfârșitul anului 2022. Treyarch dezvoltă următorul joc și ar ajuta cu oferta free-to-play. Întârzierea nu este legată de achiziționarea de către Microsoft a Activision. Mai mult, acordul nu va fi finalizat până în 2023.

Noi experiențe

Editorul nu a confirmat sau infirmat amânarea într-o declarație către Bloomberg. În schimb, purtătorul de cuvânt a promis mult content nou pentru Call of Duty în 2022, 2023 și anii următori. Activision urmează să anunțe mai multe detalii atunci când „este momentul potrivit”, potrivit reprezentantului. Compania a dezvăluit deja că lansarea din acest an este o continuare dezvoltată de Infinity Ward a Modern Warfare din 2019.

Activision a anunțat detalii inițiale despre continuarea Modern Warfare și o „nouă experiență Warzone” la începutul lunii februarie, iar ambele sunt programate să apară în acest an. Deși Activision a spus că vor fi „proiectate împreună de la zero”, nu este clar dacă noul Warzone este o continuare completă sau o actualizare majoră a jocului existent. Ambele vor fi avea un nou motor grafic.

Dezvoltatorul a fost supus unei examinări semnificative din cauza procesului din California care susținea că a promovat o cultură a „hărțuirii sexuale constante” și a protestelor din partea angajaților, inclusiv a unora care lucrează la Call of Duty.